La Ruta 6 sigue con problemas

Entre los barrios Villanueva y San Felipe hay una gran cantidad de pozos que complica al tránsito y pueden ser causas de accidentes. En tanto, el viernes automovilistas reportaron acumulación de agua de lluvia a la altura del barrio San Cayetano. La polémica Ruta 6 sigue generando riesgos innecesarios para los automovilistas. Otra vez el deterioro de su carpeta asfáltica complica la circulación de motos, autos y camiones. Además, el inadecuado drenaje causó dificultades en la circulación el sábado por la noche. Entre los barrios San Felipe y Villanueva, La Auténtica Defensa registró varias roturas que acumularon agua y obligaban a los vehículos a detener su marcha para no sufrir daños. El detenido abrupto de los rodados por un pozo imprevisto a pocos metros es una causa habitual de los accidentes de tránsito que se registran sobre la castigada autovía. En diciembre de 2018 se registró la última reparación de este tramo, aunque el constante paso de vehículos de gran porte parece haber vencido la resistencia del emparchado. Por otra parte, automovilistas reportaron complicaciones para conducir por la autovía a la altura del barrio San Cayetano en la noche del sábado. Según un conductor que habló con este medio y que se dirigía a la vecina ciudad de Zárate, una cortina de agua se levantó a su paso cuando se aprontaba para dejar atrás San Cayetano y aparecían en su horizonte las primeras luces del barrio Bosch. Si bien el automovilista logró controlar la estabilidad de su vehículo y seguir viaje, aseguró que se asustó cuando el volante pego un sacudón y se encontró con una cortina de agua delante suyo, lo que por un segundo le restó toda visibilidad. Si bien se registraron lluvias en la noche del sábado, el hombre afirmó que en la última hora previa a su paso por ese punto de la autovía prácticamente no había caído agua, por lo que apuntó contra el drenaje de la ruta.

LA RUTA 6 ES UN PELIGRO PARA LOS VEHICULOS POR SU ESTADO DEPLORABLE.

#Dato fue reparado el 30 de diciembre de 2018 https://t.co/Wxe0CC6Owy — Daniel Trila (@dantrila) 21 de mayo de 2019 #Dato [hilo] en la reparación del 2017 todavía no estaba tan destruída la Ruta 6 frente a San Felipe https://t.co/FNLN6QdHlo — Daniel Trila (@dantrila) 21 de mayo de 2019

La Ruta 6 sigue con problemas

