El sábado vencieron 6-0 como visitantes a Vicentinos "B" y treparon a lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera E7. El pasado sábado, la Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club logró su quinta victoria consecutiva de la temporada al golear por 6 a 0 a Vicentinos "B" por la sexta fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). De esta manera, dadas las derrotas de Huracán ante Quilmes "E" y de CASA de Padua ante Belgrano Day School, las Celestes alcanzaron el primer puesto de las posiciones y quedaron como únicas líderes con 15 unidades. Los goles del CBC frente a Vicentinos en el encuentro disputado en San Miguel los anotaron Bárbara Brezzi (segundo doblete consecutivo), Sofía González (quien marcó en 4 de los 6 partidos jugados hasta ahora), Camila Tenembaum, Delfina Palazuelo y María Eugenia Díaz. Las dirigidas por Gustavo Sáenz abrieron rápido el partido, gracias al tanto que convirtió Brezzi en el primer período, luego de un córner corto. De allí en adelante, dominaron las acciones y Vicentinos casi no tuvo llegadas de riesgo. Así, además de la alegría de ganar y quedar punteras, las chicas de Campana celebraron el buen nivel que desplegaron y los goles convertidos, que les permiten tener una gran diferencia de gol (+10). El once inicial del CBC para este compromiso fue el siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Fátima Tenembaum, Candela Corrata, Josefina Pérez Johanneton; Constanza Santini, Camila Tenembaum, Camila Pérez Johanneton; Bárbara Brezzi, Delfina Palazuelo y Sofía González. Luego ingresaron María Eugenia Díaz, Romina Catardi, Julieta Dabusti, Melina Dabusti y Martina De La Barrera. Completó el plantel la arquera Daniela Merlotto. Esta sexta fecha de la Primera E7 se completó con los siguientes resultados: Belgrano Day School 3-0 CASA de Padua, Hurling "C" 2-1 Manuel Belgrano, Quilmes "E" 2-1 Huracán, Los Pinos 0-5 Luján Rugby Club y Santa Bárbara ´´E´´ 7-0 Comunicaciones. La próxima jornada de este campeonato se jugará este sábado 25 y tendrá al Campana Boat Club recibiendo a Santa Bárbara ´´E´´. Además se enfrentarán: Comunicaciones vs. Los Pinos, Luján Rugby Club ´´B´´ vs. Quilmes ´´E´´, Huracán vs. Hurling ´´C´´ y Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Belgrano Day School. En tanto, por esta fecha, CASA de Padua ya derrotó 7 a 0 a Vicentinos "B" en un partido disputado el pasado 4 de mayo. DIVISIONES MENORES En cuanto a las divisiones menores, los resultados obtenidos por el CBC ante Vicentinos este sábado fueron: -Séptima División: victoria 1 a 0 con gol de Guillermina Izzi. -Sexta División: victoria 3 a 1 con goles de María Luz Balerio Echeverría (2) y Azul Montero. -Quinta División: victoria 6 a 1 con goles de Lucía Gelosi (4), Chiara Faggioli y María Luz Balerio Echeverría. -Intermedia: victoria 6 a 0 con tantos de Romina Catardi (2), María Eugenia Díaz (2), Martina De La Barrera y Lucía Gelosi.

MARÍA EUGENIA DÍAZ ANOTÓ UNO DE LOS SEIS GOLES CELESTES.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club golearon y quedaron cómo únicas líderes

