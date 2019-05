P U B L I C



Llegó hace 7 años a Campana a la Residencia "Flor" procedente de Luján y hoy cumple su centenario. "Nunca pensé que iba a llegar a tanto y en estas condiciones" reflexiona. Si hablamos de vitalidad y templanza, Esperanza Gómez Alfonso lo refleja. Se crió en el campo y luego trabajó en la Basílica de Luján durante 17 años hasta jubilarse. "Nunca pensé que iba a llegar a tanto y en estas condiciones. Fui muy feliz de lo que hice en mi vida y del trabajo que realicé en el santuario", cuenta. "De muy chica trabajé en el campo con mi papá, era la preferida de él; esquilaba la majada, ordeñaba las vacas, curaba a los animales enfermos o abichados". Asegura que caminaba dos leguas hasta el colegio todos los días. "No había pantalones, con polleras o bombachas y un sombrero liviano". Esperanza es madre del corazón de Marita y tiene 5 nietos. "Dos cosas siempre me gustaron: Bordar a mano, cosa que pude hacer en el Colegio de las Hermanas Vicentinas, y el piano pero no pude tocarlo viviendo en el campo". Devota de la Virgen de la Medalla Milagrosa, recuerda al padre Ilianis, quien la empleó, al que luego ella cuidó hasta su muerte. "Siempre estuve en actividad, hacia apostolado, visitaba los barrios pobres de la zona. Y cuando venían las peregrinaciones quedamos molidas, ya que nos hacían correr de lo lindo". Aprovechó para agradecer a las enfermeras Marcela Giménez, Emilce Silva, Juliana Gómez que la asisten en el Hogar y también a "las chicas" con las que convive. Hoy su familia la viene a buscar para festejar sus 100 vitales años. "No sé que tienen preparado, no soy muy curiosa. Me adapto a las circunstancias", cierra.



Los 100 años de Esperanza

