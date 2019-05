P U B L I C



Es dictado por la artista make up María Belén Martínez. Será este jueves a las 16 horas en De Dominicis 926 casi Boulevard Sarmiento. "Si estas en el rubro de la belleza y queres incorporar un área nueva, o simplemente si tenes ganas de lanzarte al rubro, esto es para vos", invita la artista make up María Belén Martínez a un nuevo Seminario Intensivo sobre Técnicas de Maquillaje Profesional. El encuentro es este jueves 23 a las 16 horas en De Dominicis 926 casi Boulevard Sarmiento. La referente estética, con más de veinte años de trayectoria, ha recorrido con su trabajo países como Brasil, Chile y España adquiriendo diferentes técnicas y ampliando su conocimiento. Luego de varios años en contacto con Patricia Miccio empezó a transmitir el mensaje que la mejor forma de enfrentar los problemas de salud es "viéndose bien". Comenzó en las sociedades de fomento de los barrios de nuestra ciudad encabezando la campaña "Cuando maquillarse beneficia la salud", para pacientes oncológicos y la tercera edad. "Brindo mis conocimientos y técnicas para que las vecinas puedan mejorarse partiendo por lo que tienen en su casa" explicó. Este año se retoman los seminarios y el lema es "Verse bien, hace bien". "Mi idea es que no tienen que salir a comprar, no abrumarse. El tema está en la técnica, no en acumular productos; si sabemos como usar el maquillaje de manera específica podemos lograr grandes cambios", cierra. Las inscripciones se hacen llamando al Tel. 011-15-36611524.



Seminario intensivo sobre Técnicas de Maquillaje Profesional

