CRISTINA EN COMODORO PY En medio de un fuerte operativo de seguridad y acompañada por sus abogados, la ex presidenta Cristina Kirchner participó ayer de la primera jornada del juicio en su contra en la sala más grande de Comodoro Py, donde coincidió con los imputados Julio De Vido y Lázaro Báez, pero no los saludó. La ex mandataria llegó última a la sala AMIA y se ubicó, por disposición del Tribunal, en la última fila de imputados pegada al vidrio blindex que separa a los acusados del público, que estuvo colmada de militantes, diputados kirchneristas y ex miembros de su Gobierno. Al ingresar al recinto, Cristina Kirchner no saludó a ninguno de los otros imputados y sí estuvo atenta a la lectura de la acusación en todo momento y con diálogo permanente con su abogado Carlos Beraldi, ubicado a su lado. CUMBRE MACRI - SCHIARETTI El presidente Mauricio Macri recibió ayer al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien le expresó coincidencias con el acuerdo de 10 puntos que el oficialismo intenta alcanzar con la oposición antes de las elecciones, pero le planteó que "el Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado". Se trató de reunión a solas que se extendió por casi una hora y que tuvo lugar antes de que este miércoles el dirigente peronista encabece una cumbre clave para el futuro electoral del espacio Alternativa Federal, que debe definir a sus candidatos para enfrentar al oficialismo y al kirchnerismo. "Terminamos la reunión convocada por el Presidente, en la que ratifiqué mi posición sobre un eventual acuerdo nacional, que hice pública en mi discurso del 12 de mayo pasado", sostuvo Schiaretti. PARO GENERAL En un plenario encabezado por el camionero Hugo Moyano, los sindicatos más opositores de la CGT que integran el Frente Sindical por el modelo Nacional (Fresimona) confirmaron ayer su adhesión al paro general del miércoles 29 que lanzó la conducción de la central obrera. El Fresimona dispuso, además, instalar ollas populares durante el día del paro y hacer una conmemoración del Cordobazo, al cumplirse 50 años de aquella protesta. El encuentro se realizó al mediodía en la Biblioteca de Camioneros, donde se dieron cita los referentes de los gremios cegetistas más "combativos", como el sindicato anfitrión, Bancarios, Pilotos, SMATA y Canillitas. "Hemos decidido adherir al paro como una forma más de instar al Gobierno a cambiar esta política económica porque no puede ser que el pueblo argentino pase por las necesidad extrema que está pasando, como sucede con los sectores más sensibles que son los jubilados", explicó Moyano en declaraciones a la prensa tras el plenario. MAS DEUDA El Gobierno colocó ayer nueva deuda en el mercado local por 900 millones de dólares en Letras del Tesoro (LETES), y debió pagar una tasa del 6,2% para títulos con un vencimiento que deberá afrontar la próxima administración. En el tramo más corto, el Gobierno pagó una tasa del 4%, inferior al 4,25% pagado en la anterior licitación, en plazos con vencimiento similares y antes de la rueda electoral. En cambio, para las LETES que vencerán el 20 de diciembre próximo debió pagar una tasa nominal anual del 6,21%. En la licitación se recibieron ofertas por un total de U$S 703 millones para las LETES que vencen el 26 de julio y 368 millones de la misma moneda para las que vencen en diciembre.

