La Agrupación Jorge Varela donó botiquines a distintos clubes de barrio

María Eugenia Giroldi y militantes realizaron donaciones a cuatro equipos de fútbol barrial de la ciudad. Expresó que "siempre entendimos al deporte como un eje central de la agenda pública de un gobierno local" y además que "preocupa la ausencia del Estado en esta área. No alcanza con pagarle a una figura pública para que se saque fotos". La dirigente peronista María Eugenia Giroldi, quien se encamina a ser una de las grandes protagonistas de las próximas elecciones locales, recorrió la semana pasada distintos barrios campanenses, en los que entregó en donación botiquines para uso de los equipos de fútbol. El sábado 11, Giroldi se acercó al barrio El Destino, para hacer entrega de uno a la familia Bogado, para uso de los chicos del equipo de fútbol infantil del barrio. El martes 14 fue el turno de la cancha de fútbol del barrio Dignidad, ubicada frente al CIC, al que fue acompañada por los militantes Noelia Duarte, Diego Pérez, Hernán Barrios, Marisa Morba y Mónica Arbo. El jueves 16 la donación fue para el barrio Las Acacias, dirigida al equipo de fútbol del Club Deportivo Estación Las Palmas. Junto a Giroldi estuvieron además Martín "Tincho" Vasquez y su agrupación "Peronismo Barrial Campana". Finalmente, el viernes 17, la hija de la ex-intendenta visitó, junto a Luciano Silveyra de la Corriente Nacional Martín Fierro, el barrio San Cayetano para entregar un cuarto botiquín al Deportivo San Cayetano En contacto con la prensa, la líder de la Agrupación Jorge Varela manifestó que "hacemos lo que hacemos porque siempre entendimos al deporte como un eje central de la agenda pública de un gobierno local" y que "es el Estado el que tiene que garantizar que los clubes de barrio funcionen como corresponde, pero definitivamente el de Campana no es el caso. Preocupa sobremanera la ausencia del Estado en esta área. No alcanza con pagarle a una figura pública para que se saque fotos". Giroldi recordó además que durante la gestión de su madre, en la que ella estuvo a cargo del área de Desarrollo Humano, "Siempre acompañamos el deporte. Creamos el "Pasión por mi Barrio", donde participaron más de 3000 chicos, que en simultáneo jugaban al fútbol en todas las canchas de los distintos barrios; se recuperaron potreros barriales; y se le dio participación a los líderes, como nosotros llamábamos a los vecinos que se encargaban de entrenar e ir a buscar todos los días a los chicos". La joven dirigente justicialista explicó que "estar cerca del deporte barrial como política de Estado no es sólo importante desde lo estrictamente deportivo, sino que además te da la posibilidad de interactuar de una manera muy cercana con los chicos y así poder detectar problemáticas de salud e incluso de violencia doméstica".



La Agrupación Jorge Varela donó botiquines a distintos clubes de barrio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: