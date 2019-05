El partido entre Barrio Lubo y Albizola fue suspendido. El cierre de la tercera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol no pudo concretarse: el lunes por la noche, a causa de las lluvias, debió suspenderse el encuentro que Barrio Lubo y Albziola FC debían disputar en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo. Este partido completaba la programación del Grupo B, que ya tenía los siguientes finales: Puerto Nuevo 1-1 Villanueva; Las Praderas 3-3 Leones Azules; La Josefa 8-1 Las Palmas; y Las Campanas 0-2 Real San Jacinto. De esta manera, tanto Barrio Lubo como Albizola sigue con apenas un partido disputado y sin unidades en su haber, dado que ambos cayeron en sus respectivos compromisos frente a Atlético Las Campanas. En tanto, la tercera fecha del Grupo A sí se pudo disputar íntegramente. Y dejó los siguientes resultados: Juventud Unida 1-1 El Junior; Def. de La Esperanza 4-1 Lechuga; Desamparados 1-1 Malvinas; Dep. San Felipe 0-2 Mega Jrs. En esta zona hay cuatro líderes: Deportivo San Cayetano, Defensores de La Esperanza, Villa Dálmine y Mega Juniors tienen 6 puntos. En cambio, en el Grupo A hay un único puntero: Villanueva, con 7 unidades.

ALBIZOLA PERDIÓ EN SU DEBUT ANTE LAS CAMPANAS Y DESPUÉS NO VOLVIÓ A TENER ACCIÓN.

#LigaCampanense Anoche, por las lluvias, se suspendió Barrio Lubo vs Albizola, el partido que cerraba la 3° fecha. Las posiciones de los Grupos A y B quedaron de la siguiente manera: pic.twitter.com/p2tKRrAaKe — Pablo Scoccia (@chuecosco) 21 de mayo de 2019

Liga Campanense:

La lluvia impidió el cierre de la 3ª fecha

