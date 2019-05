Perdió 2-0 por la 15ª fecha de la Zona Campeonato y sigue sin poder ganar en el año. Por la 15ª fecha Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 2 a 0 como visitante frente a Real Pilar en lo que fue su cuarta derrota consecutiva. De esta manera, las Auriazules siguen sin poder ganar en lo que va del año y en esta segunda fase de la temporada apenas suman dos puntos. Los goles del partido los hizo Zoraida Leguizamón, la máxima artillera y figura del divisional, quien llegó a 104 goles en su carrera. El primer tanto fue desde los 12 pasos a los 29 minutos del primer tiempo; y el segundo lo marcó cinco minutos después, a los 34. Para las Reinas fue titular la campanense Marina González. En este encuentro, el Portuario formó con Jaqueline Schmidt; Soledad Medina, María Rodríguez, Nancy Ríos, Micaela Scandroglio (Mariel Rossini); Maia Valles, Erica Luque (Sabrina Ogrine), Triana Ocampo, Emilce Correa; Lucila Molinas (Dana Bredle) y Karen Ramirez. En el banco de suplentes quedaron Elizabeth Gamarra, Nicole Viviant, Lucía Fontana y Micaela González. Con esta victoria, Real Pilar llegó a 34 puntos en la tabla y si bien sigue en la tercera ubicación, le descontó tres unidades al escolta SATSAID, que cayó sorpresivamente por 2 a 1 ante Comunicaciones y así quedó nuevamente a cinco puntos del líder Gimnasia (LP), que goleó 7-0 a Deportivo Español Los demás resultados de esta 15ª fecha fueron: Lima FC 3-4 Banfield; y Luján 5-1 All Boys. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), 42 puntos; 2) SATSAID, 37 puntos; 3) Real Pilar, 34 puntos; 4) Luján y Comunicaciones, 23 puntos; 6) Banfield, 22 puntos; 7) Deportivo Español, 16 puntos; 8) All Boys, 10 puntos; 9) Lima FC, 8 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 puntos. El ganador de esta Zona Campeonato ascenderá directamente a Primera A, mientras que los equipos ubicados del 2º al 5º puesto jugarán un cuadrangular por el segundo ascenso. La próxima fecha, la 16ª y antepenúltima del certamen, se jugará este fin de semana y tendrá a Puerto Nuevo recibiendo a Comunicaciones. Además se medirán: Deportivo Español vs. Real Pilar, Banfield vs. Gimnasia, All Boys vs. Lima FC y SATSAID vs. Luján.

LA PLANTILLA QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO EN PILAR.

Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo cayó en su visita a Real Pilar

