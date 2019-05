Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 22/may/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 22/may/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER, POR LA RECOPA En el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana, River Plate enfrentará esta noche como visitante a Atletico Paranaense. El encuentro se jugará en el estadio Arena Baixada de Curitiba desde las 21.30 horas y será televisado por ESPN y DirecTV Sports. Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Exequiel Palacios; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Lucas Pratto serían los 11 titulares esta noche en el partido de ida. La revancha se jugará el próximo jueves 30 en el Monumental de Núñez. TIGRE, SIN LIBERTADORES A través de un comunicado, la CONMEBOL confirmó que los equipos que participen de las próximas Copas Libertadores y Sudamericana deben estar jugando en la máxima categoría de sus respectivas asociaciones nacionales. De esta manera, Tigre (que está a un paso de la final de la Copa de la Superliga tras ganarle 5-0 como local a Atlético Tucumán) no podría clasificar a ninguno de los certámenes continentales, dado que la temporada 2019/20 jugará en la Primera B Nacional. COPA SUDAMERICANA Ayer, en el inicio de los 16vos de Final, Colón de Santa Fe igualó 0-0 como visitante frente a River Plate de Uruguay en el partido de ida de esta serie. En tanto, al cierre de esta edición, Independiente visitaba a Rionegro Águilas de Colombia. COPA ARGENTINA Con el campanense Nicolás Blandi como titular y con Diego Monarriz como DT interino, San Lorenzo de Almagro se enfrentará esta noche a Estudiantes de San Luis por la primera ronda de la Copa Argentina. El partido comenzará a las 21.10 horas, se jugará en el estadio de Unión de Santa Fe y será televisado por TyC Sports. En caso de avanzar, el Ciclón se enfrentará en la próxima fase a Barracas Central. Antes, desde las 18.10, Estudiantes de La Plata se medirá por la misma instancia frente a Sarmiento de Resistencia en el estadio Alfredo Beranger de Temperley. El ganador de este cruce chocará en la próxima fase frente a Mitre de Santiago del Estero. FERROVIARIO AL FRENTE En el partido de ida de la serie semifinal del Reducido de la Primera B Nacional, Central Córdoba de Santiago del Estero venció 2-1 como local a Almagro con goles de Facundo Melivilo y Javier Rossi. En tanto, Damián Arce había abierto la cuenta para el Tricolor. La revancha se jugará el domingo en José Ingenieros. Un día antes, el sábado, Sarmiento recibirá en Junín a Independiente Rivadavia de Mendoza con la ventaja de 1-0 que consiguió como visitante. SUB 20, YA EN POLONIA El Seleccionado Argentino Sub 20 llegó ayer a Katowice, Polonia, para jugar el Mundial que comenzará mañana y se extenderá hasta el 15 de junio. El combinado nacional debutará el sábado 25 frente a Sudáfrica a las 15.30 (hora argentina). Dada la preparación, el once titular que prepara el entrenador Fernando Batista sería con: Manuel Roffo; Marcelo Weigandt, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Francisco Ortega; Fausto Vera y Santiago Sosa; Ezequiel Barco, Cristian Ferreira y Pedro de La Vega; Julián Álvarez. En los amistosos previos, Argentina derrotó a Honduras (3-1) y a Villarreal B (3-1), en sendos partidos disputados en España.

