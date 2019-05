NOTICIA RELACIONADA: Básquet:

Clasificatorio Sub 17; a Semis Venció 84 a 67 a Gimnasia de Pergamino y logró su octava victoria al hilo. Por la octava fecha de la Zona Norte 1 de la Liga Provincial Sub 19 de Básquet, el Club Ciudad de Campana logró su octavo triunfo consecutivo al vencer por 84 a 67 a Gimnasia y Esgrima de Pergamino como local. De esta manera, el equipo dirigido por Sebastián Silva, que ya estaba clasificado a playoffs, se aseguró el primer lugar de la zona, cuando todavía restan dos fechas para culminar esta primera fase. Frente al elenco de Pergamino, el máximo anotador del CCC fue Joaquín Aguilar, quien anotó 19 puntos, aunque el goleo Tricolor estuvo también repartido en Emilio Polese (18), Agustín Hernández (16) y Máximo Fritzler (16). La planilla la completaron Lucio Cadelli (8), Gianluca Cinquini (7), Agustín Ailloud y Joaquín Pereyra. En los otros dos encuentros de esta octava fecha de la Zona Norte 1, Platense de La Plata venció 92-69 como visitante a Central Buenos Aires de Zárate, mientras que Universal de La Plata derrotó 48-46 como local a Somisa de San Nicolás. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (8-0), 16 puntos; 2) Gimnasia de Pergamino y Universal de La Plata (5-3), 13 puntos; 4) Somisa de San Nicolás (3-5), 11 puntos; 5) Platense de Plata (2-6), 10 puntos; 6) Central Buenos Aires (1-7), 9 puntos. Los últimos dos compromisos del CCC en esta primera fase serán frente a Universal de La Plata como local y ante Central Buenos Aires de Zárate como visitante.



JOAQUIN AGUILAR FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL CCC CON 19 PUNTOS. #Básquet En la Liga Provincial Sub 19, Ciudad de Campana venció 84-67 a Gimnasia de Pergamino como local. Así logró su octavo triunfo en ocho presentaciones y se aseguró el "1" de la Zona Norte 1. pic.twitter.com/9pUrbYTOhA — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de mayo de 2019

Básquet:

Ciudad sigue ganando en la Liga Provincial Junior

