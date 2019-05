Ciudad de Campana avanzó a las semifinales del certamen clasificatorio para la Liga Provincial de Clubes Sub 17. El Tricolor fue 2º en la Zona A con cuatro victorias y una derrota, terminando solo por detrás de Náutico San Pedro (5-0). Así, en el cruce de semifinales chocará con Náutico Zárate, ganador de la Zona B con registro de 6-0. En tanto, Náutico San Pedro jugará con Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (2º de la Zona B con record de 5-1). Los dos equipos que avancen a la final de este clasificatorio obtendrán su pasaje a la Liga Provincial de la categoría. El Campana Boat Club también participó de este certamen, pero finalizó en la 4ª posición de la Zona B con dos victorias y cuatro derrotas.

