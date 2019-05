Fue en el Círculo de Ajedrez de Escobar. En la categoría Libres, Iván Rossi y Mariano Shon fueron 2º y 5º, respectivamente. También participaron otros siete representantes de nuestra ciudad en las categorías infantiles. El Círculo de Ajedrez de Escobar recibió días atrás a la Etapa I de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte. Así, en la entidad escobarense se dieron cita más de 90 jugadores, nueve de ellos de nuestra ciudad. En tanto, el resto de los competidores eran representantes de localidades como Escobar, Zárate, San Pedro, Ramallo, Tigre, San Miguel, Villars, Marcos Paz, Pilar y hasta la entrerriana Gualeguay. Las actuaciones campanenses más destacadas fueron las de Iván Rossi, 2º en la categoría Libres y su hermana Lucía, quien fue 3ª en Sub 16. El balance de los jugadores de nuestra ciudad, entre los que se encontraban integrantes del Taller de Ajedrez del Espacio Campana Joven, fue el siguiente: -Christian Limachi: 7º puesto en Sub 10. -Daniel Navas: 13º en Sub 12. -Federico Nadal: 17º en Sub 12. -Matías Zubieta: 21º en Sub 12. -Gonzalo Salas: 6º en Sub 14. -Lucía Rossi: 3ª en Sub 16. -Gabriel Gaia: 4º en Sub 16. -Iván Rossi: 2º en Libres. -Mariano Shon: 5º en Libres. Los podios de cada una de las categorías, disputadas todas por sistema suizo a seis rondas, fueron: -Sub 8: 1º) Benicio Quinteros, 6 puntos; 2º) Andrés Felipe, 5 puntos; y 3º) Rafael Britos, 4 puntos. -Sub 10: 1º) Mateo Quinteros, 5 puntos; 2º) Eugenio Enigstein, 5 puntos; y 3º) Isabel Vera Adam, 4,5 puntos. -Sub 12: 1º) José Véliz Martínez, 6 puntos; 2º) Alejandro Carnero, 5 puntos; y 3º) Agustín Formoso, 5 puntos. -Sub 14: 1º) Thiago Ramírez, 6 puntos; 2º) Valentín Unhold, 5 puntos; y 3º) Agustín Díaz de la Viña, 4 puntos. -Sub 16: 1º) Francisco Vera Adam, 4,5 puntos; 2º) Pablo Polo, 3 puntos; y 3º) Lucía Rossi, 3 puntos. -Libres: 1º) Noé Sotelo, 6 puntos); 2) Iván Rossi, 4,5 puntos; 3) Diego Domínguez, 4,5 puntos. La próxima etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte será el 22 de junio en San Miguel.

Se disputó la Etapa I de la Liga Infantil de Zona Norte

