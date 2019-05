Conoce más sobre la prostatitis

La prostatitis es una inflamación de la próstata, que puede estar asociada o no a una infección bacteriana. Solo los hombres tienen próstata y es una glándula de superficie lisa que forma parte del sistema reproductivo masculino y que habitualmente tiene el tamaño de una nuez, aunque este tamaño puede variar en el tiempo. En muchos hombres el tamaño de la próstata puede aumentar especialmente al pasar de los 40 o 50 años. La próstata se encuentra situada bajo la vejiga y rodea el conducto de la uretra. Con la ayuda de hormonas segrega una secreción lechosa que se mezcla con los espermatozoides durante la eyaculación. Se cree que produce aproximadamente el 10 por ciento del fluido seminal. La próstata puede sufrir diferentes trastornos, entre los más frecuentes están el aumento de tamaño, que se infecte o que sufra un proceso tumoral. Así, los tres trastornos principales son: 1. Hiperplasia prostática benigna (HPB) 2. Cáncer de próstata 3. Prostatitis. CAUSAS Las causas de la prostatitis son diversas y dependen del tipo de agente patógeno que ha provocado la inflamación de la próstata. Éstos pueden ser de origen bacteriano o no bacteriano. SÍNTOMAS Los síntomas pueden diferir entre si la prostatitis es causada por un origen bacteriano o por un origen no bacteriano. Pero ambos, comparten los comportamientos de: Sensación de ardor, escozor o picor al orinar (disuria), Poliaquiuria (necesidad frecuente al orinar) y Sangre en la orina. Además la prostatitis puede causar fiebre y escalofríos. En la prostatitis bacteriana crónica también pueden darse otros síntomas como: Molestias en los testículos, Eyaculación dolorosa, Sensación de presión y/o dolor en la región púbica y parte baja del abdomen, Tirones y dolores en la ingle, Disfunción eréctil y la Pérdida de la líbido. TIPOS La prostatitis bacteriana: está causada por la infección de alguna bacteria, puede ser aguda o crónica y en ambos casos se produce porque ciertas bacterias penetran en la próstata y provocan infecciones. En aquellos hombres mayores de 35 años la bacteria Escherichi coli al igual que otras bacterias comunes son generalmente las que causan este tipo de prostatitis que puede empezar en: - El epidídimo: conducto que conecta los testículos con los vasos deferentes por los que circula el semen con los espermatozoides. - La uretra: conducto que conduce a la orina a salir del cuerpo a través del pene. - La prostatitis abacteriana: no es una infección causada por bacterias. Puede deberse a perturbaciones del vaciado de la vejiga o a un reflujo prostático, pero también existen otras causas como: Irritación ocasionada por un reflujo de la orina que fluye hacia la próstata, Irritación por sustancias químicas, Problemas de los músculos del suelo pélvico y/o Estrés y factores emocionales. DIAGNÓSTICO La prostatitis en una enfermedad la cual puede dar a diagnósticos erróneos y a veces se diagnostica erróneamente como una enfermedad de transmisión sexual. TRATAMIENTOS Entre los tratamientos, los expertos están de acuerdo en la ingesta de antibióticas por vía oral tanto para la prostatitis aguda como para la prostatitis crónica bacterial, generalmente entre 4-6 semanas, alargando el tiempo si fuese necesario. En los casos de prostatitis aguda puede darse que el paciente deba ser hospitalizado y reciba los antibióticos por medio del suero. Se recomienda: Orinar con frecuencia y por completo, Tomar baños tibios para aliviar el dolor, Evitar alimentos picantes, el alcohol, los alimentos y bebidas con cafeína o los jugos cítricos y Beber entre 2 a 4 litros de agua aproximadamente. Fuente: cuidateplus.marca.com



