Edición del jueves, 23/may/2019
Campana:

Otra amenaza de bomba en la ciudad









TEMPORADA ALTA Y COSTOSA Un informe periodístico publicado el año pasado por el diario La Nación que señalaba que en los primeros seis meses de 2018 se registraron 1.368 denuncias de bombas en establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires. Y que 1.271 de esas denuncias se habían dado entre abril y junio, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad. Por los recursos involucrados y el tiempo desperdiciado (tanto para las fuerzas de seguridad como para los establecimientos o dependencias involucradas) el costo de cada amenaza se estima en decenas de miles de pesos. Ocurrió ayer y fue la segunda en 48 horas. La primera fue el lunes en la sede del Servicio Local. Ahora fue el turno de la Fiscalía de Sarmiento y 9 de Julio. "Ya mandamos a pedir los cruces telefónicos", señaló el fiscal Matías Ferreirós. La amenaza telefónica tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana y automáticamente Defensa Civil disparó el protocolo, que incluyó no sólo el desalojo preventivo del edificio de Sarmiento y 9 Julio, sino también del Supermercado que se encuentra enfrente y domicilios lindantes. En total fueron más de dos horas, que incluyeron la movilización de Defensa Civil, efectivos policiales, personal de Tránsito municipal, SAME, Prefectura Naval y, una vez más, también, el Escuadrón Antibombas de San Isidro que llegó al lugar pasadas las 10 de la mañana y se retiró una hora después sin novedades luego de "peinar" el edificio con perros rastreadores. Es la segunda amenaza de bomba por vía telefónica que se registra en la ciudad en 48 horas. La primera tuvo lugar el lunes y fue recibida por personal del Servicio Local, en Colón y Ameghino. Consultado al respecto, Matías Ferreirós, de la UFI 2, que tiene asiento en el edificio involucrado en la falsa amenaza, comentó: "Las dos causas se están investigando, y tenemos fundadas esperanzas de encontrar a los bromistas. Ya mandamos a pedir los cruces telefónicos. La Procuración hizo un convenio especial con las empresas de telefonía para este tipo de casos, así que nos reuniremos con la información en un tiempo relativamente rápido".

El Escuadrón Antibombas de San Isidro se hizo presente en el lugar tras la denuncia.





Personal de Defensa Civil de Campana participó del operativo.





Por el operativo se interrumpió el tránsito en Sarmiento y 9 de Julio.

#Alerta amenaza de bomba en Fiscalía N°2 de Bv. Sarmiento y 9 de Julio. Despliegue de operativo de Seguridad: Comando Patrulla zona 1, Bomberos Voluntarios , SAME , Defensa Civil, efectivos de Comisaría #Campana, Escuadrón Antibombas de San Isidro. Ampliaremos. pic.twitter.com/ofP9taqlMT — Daniel Trila (@dantrila) 22 de mayo de 2019

