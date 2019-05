La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/may/2019 Honda y Toyota: entre suspensiones y capacitación para frenar la producción







La planta de Campana encara un período que la verá paralizando su actividad una semana por mes. En tanto, en la empresa de Zárate, los lunes se trabaja solamente medio día: la otra mitad se destina a entrenamiento. Honda y Toyota encaran diversas acciones para sobrellevar la crisis económica que ha llegado a sus líneas de producción. Mientras la automotriz de nuestra ciudad acordó con Smata suspensiones de una semana de duración por el lapso de tres meses, la empresa radicada en Zárate lleva adelante capacitaciones de media jornada todos los días lunes para bajar el ritmo de fabricación. La planta de Honda Campana viene atravesando una situación difícil desde al menos mediados del año pasado, cuando comenzaron las suspensiones primero en la línea motos y luego en la de autos. Finalmente, la crisis tuvo un pico en marzo cuando fueron desvinculadas cerca de 200 personas, entre personal de convenio, supervisores Asimra y empleados jerárquicos. Sin bien el método utilizado fue el retiro voluntario, la medida impactó entre el personal. Según trascendió, una vez que termine el trimestre de suspensiones semanales acordadas, la idea del gremio es negociar un programa de capacitación como el que se está implementando en Toyota, donde los lunes de mayo y junio el personal operario trabajará solo medio día: el otro estará abocado a capacitación. La iniciativa surgió del propio gremio y persigue equilibrar la producción de la camioneta Hilux, el emblema de la planta zarateña, con una capacidad de colocación en el mercado externo que se ha resentido en los últimos tiempos. Semanas atrás, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, había aclarado en distintos medios nacionales que la filosofía de la compañía japonesa no es suspender a los operarios cuando las ventas bajan. "La culpa no es del empleado", había afirmado Herrero. Las automotrices del polo industrial Campana-Zarate no son las únicas afectadas por el escenario económico. De acuerdo publicó la agencia estatal Télam el sábado, trabajadores de la planta de Ford en General Pacheco denunciaron 500 suspensiones a partir del lunes pasado y "la paralización total del establecimiento "ante "la ausencia de materiales de producción". Fuentes de la empresa admitieron que "unos 200 operarios afectados al proyecto Focus están sin tareas y suspendidos hasta el 31 de mayo próximo, luego de haber concluido hace algunos días la producción de ese modelo en la Argentina".

La Hilux, emblema de la planta de Zárate, y una fabricación que se enfría.



