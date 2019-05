JUAN CARLOS MENSEGUEZ YA HABÍA SONADO ANTERIORMENTE EN VILLA DÁLMINE.

Martín Astudillo, Lucas Bovaglio y Juan Carlos Menseguez se reunieron ayer con dirigentes del Violeta para presentar sus respectivos proyectos. La definición se daría esta semana, aunque se podría sumar algún otro candidato. La elección del próximo director técnico de Villa Dálmine tuvo ayer un día muy importante: es que los tres candidatos principales se reunieron en nuestra ciudad con dirigentes de la entidad Violeta a los fines de avanzar en ese sentido. Y si bien podría sumarse algún candidato más en estas horas, entre esos tres nombres estaría el sucesor de Walter Nicolás Otta, quien finalmente acordó su llegada a Atlético Rafaela (ver aparte). Martín Astudillo, Lucas Bovaglio y Juan Carlos Menseguez son quienes estuvieron ayer en las oficinas de Mitre y Puccini, presentando sus respectivos proyectos ante dirigentes de la entidad Violeta. Se trata de tres técnicos jóvenes, con importantes trayectorias como jugadores profesionales. ASTUDILLO Tiene 41 años, es mendocino y su carrera profesional como jugador comenzó en Godoy Cruz y siguió luego en Gimnasia de Jujuy, antes de emigrar a España, donde tuvo una extensa y reconocida trayectoria en el Alavés de España, donde disputó 346 partidos (mayor cantidad de presencias en la historia de ese club). A su regreso a su país tuvo un paso por Rosario Central para posteriormente emprender el retiro en clubes mendocinos del Torneo Federal. Su primera experiencia como entrenador fue en Independiente Rivadavia de Mendoza, club del cual se reconoció simpatizante. Asumió en la Lepra en mayo de 2016, cuando el equipo estaba muy complicado con los promedios. Logró el objetivo de la permanencia y después encaró la temporada 2016/17, aunque no llegó a terminarla porque en abril de 2017 se alejó del cargo después de 10 victorias, 17 empates y 7 derrotas en 34 presentaciones. Luego, para la temporada 2017/18 asumió en Gimnasia de Jujuy, donde ganó 7 partidos, empató 13 y perdió 4 durante ese campeonato de la Primera B Nacional. Tras esa campaña continuó en el cargo, pero un mal arranque en el último campeonato (tres empates y una derrota) lo alejó de la conducción técnica del Lobo. BOVAGLIO Como jugador, su carrera estuvo estrechamente ligada a Atlético Rafaela, donde debutó y disputó cerca de 300 partidos como profesional entre la Primera B Nacional y la Primera División. Pero también tuvo un paso por Los Andes en Primera División y otro por Talleres de Córdoba, donde fue parte del regreso de La T a la Primera B Nacional y construyó un fuerte vínculo con la institución cordobesa. Así fue que se convirtió en el entrenador de la Reserva de Talleres que se coronó campeona en el certamen 2016/17 (ya en Superliga). Y tras ese éxito, Atlético Rafaela lo repatrió para que conduzca el plantel de Primera División luego del descenso de La Crema. Y su campaña fue muy buena hasta la fecha 15, que tenía a Rafaela peleando el ascenso directo después de 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas (era el único líder hasta ese momento). Sin embargo, se desmoronó en los seis partidos siguientes (cuatro empates y dos derrotas) y Bovaglio terminó dejando el cargo. MENSEGUEZ Tiene 35 años, surgió en River Plate y tras su debut fue rápidamente transferido al Wolfsburgo de Alemania, donde disputó más de 100 partidos. Después regresó al país para jugar en San Lorenzo de Almagro, con un intervalo en el West Bromwich de Inglaterra. En el Ciclón jugó 101 partidos y marcó 18 goles. Se lesionó y estuvo dos años inactivo, hasta que Ramón Díaz lo rescató en su regreso a River. De allí en adelante jugó también en Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors y Juventud Unida de Gualeguaychú. Como entrenador no tiene experiencia aún y espera todavía por su primera oportunidad para dirigir. Estaría acompañado por Diego Stefanetti. ¿ALGUNO MÁS? Tras el alejamiento de Otta, a Villa Dálmine llegaron más de 50 propuestas para sucederlo. Y entre todos esos DT, no sorprendería que dirigentes Violetas concreten alguna reunión más por estas horas para sumar otro entrenador a la lista de candidatos. Entre los nombres que trascendieron está, por ejemplo, el de Leonardo Fernández, con gran experiencia en divisiones juveniles de Rosario Central y quien dirigió la Primera del Canalla entre 2017 y 2018 tras la salida del uruguayo Paolo Montero.

LUCAS BOVAGLIO DIRIGIÓ A LA TERCERA CAMPEONA DE TALLERES E HIZO UNA BUENA EXPERIENCIA EN ATLÉTICO RAFAELA LA PASADA TEMPORADA.





MARTÍN ASTUDILLO YA DIRIGIÓ EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y GIMNASIA DE JUJUY. OTTA, A ATLÉTICO RAFAELA El último DT de Villa Dálmine, Walter Nicolás Otta, arregló condiciones para convertirse en el nuevo entrenador de Atlético Rafaela. "Nico" ya había sido sondeado en dos oportunidades anteriores por La Crema y semanas atrás había mantenido un encuentro con la dirigencia de este club. Sin embargo, la confirmación se demoró y los rumores empezaron a mostrar otras posibilidades para "Nico", que sonó en Belgrano de Córdoba y también en Nueva Chicago. Pero, finalmente, en las últimas horas se conoció el acuerdo y se anunció que el cordobés comenzará su ciclo en Atlético Rafaela el próximo 3 de junio. Como entrenador, Otta dio sus primeros pasos en Sporting La Fueguina, durante la participación de este equipo en el extinto Torneo Federal C. Posteriormente tuvo su primer ciclo en Villa Dálmine (desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2013), luego pasó por Acassuso, Unión de Mar del Plata y Deportivo Morón, antes de regresar al Violeta para completar la temporada 2018/19 tras el alejamiento de Felipe De la Riva. #VillaDálmine Próximo DT: Lucas Bovaglio (foto), Martín Astudillo y Juan Carlos Menseguez se reunieron ayer con dirigentes Violetas y son los principales candidatos. pic.twitter.com/rKEIfJtSv4 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 23 de mayo de 2019 #VillaDálmine Walter Nicolás Otta asumirá el próximo 3 de junio como nuevo entrenador de Atlético Rafaela. Será su quinto club como DT después de Villa Dálmine, Acassuso, Unión de Mar del Plata y Deportivo Morón. pic.twitter.com/P3MBwd59mm — Pablo Scoccia (@chuecosco) 23 de mayo de 2019

Primera B Nacional:

Tres nombres pican en punta para ser el próximo DT de Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: