FIRPO NECESITA NAFTA El campanense está cumpliendo su sueño de alcanzar el techo del continente en dos ruedas y no le vendría mal toda la ayuda que Campana le pueda brindar. Para comprar alguno de los diarios de viajes escrito por Firpo, solo hay que llamar al teléfono 3489 323222. Cada libro sale $350.





El campanense llegó a la ciudad de Turbo en Colombia y se prepara para cruzar vía marítima a Panamá, un viaje de varios días de duración. La aventura de Gonzalo Firpo está por pegar un nuevo giro: en pocos días se lo verá recorriendo con su motocicleta las rutas de Centroamérica, en un paso más hacia su anhelado objetivo, Alaska. El campanense llegó esta semana a la ciudad portuaria de Turbo, en Colombia. Por estas horas, y en compañía de otros dos motoqueros argentinos, regatea el precio de las pequeñas embarcaciones que cruzan a viajeros y motociclistas hacia Panamá. Es que la frontera terrestre entre ese país y Colombia está dominada por un espesa jungla tropical, que hace complicado -y peligroso- el tránsito de una nación a la otra. Es por eso que Firpo apuesta por la vía marítima que, aunque no garantiza seguro ante incidentes, es lo más accesible. "No hay muchas alternativas. Es un paso marítimo que se hace dos veces: primero a Capurgana, donde se hacen los trámites aduaneros, y de ahí a Panamá", precisó el aventurero en su contacto semanal con La Auténtica Defensa. En Sapsurro, territorio panameño, lo espera otra embarcación para dirigirse a la ciudad de Colón. Este viaje dura entre 10 y 12 días, debido a que la lancha va haciendo escalas en diferentes islas y ciudades costeras. "El cruce es medio raro, pero es la forma más barata de cruzar", dice Firpo, en compañía de dos compatriotas que tienen como meta Panamá y México. La estadía de Firpo en Colombia se alargó más de lo planeado. En Medellín uno de los argentinos perdió la tarjeta de débito y tuvo que aguardar que el banco le envíe una sustituta desde Argentina. Pero Gonzalo no se puso nada ansioso: por el contrario, aprovechó para recorrer museos, como el dedicado a la obra del escultor cafetero Fernando Botero. El campanense celebra que su viaje le permita mezclar "paisajes, amistades y cultura". Hasta ahora, Firpo recorrió de punta a punta Argentina, el norte de Chile, atravesó Perú, hizo playa en Ecuador y disfrutó casi dos semanas en Colombia. Sin ir más lejos, de Medellín se despidió con una "pizzeada" a cargo de argentinos radicados en el país de Shakira y el "pibe" Valderrama. En Turbo, Firpo hizo la carpa en el cuartel de Bomberos. Asegura que extraña "a la familia, a los amigos y a los compañeros de trabajo", aunque reconoce sabía que sería así. Y enseguida se ilusiona: "Alaska está cada vez más cerca".

Firpo disfrutó de las atracciones de la hermosa Medellín.





Una postal de Turbo, una ciudad con salida al Mar Caribe.

Destino Alaska:

Firpo está a punto de dejar sudamérica

