La producción de acero aumentó un 7,7% respecto a marzo

Sin embargo, en la medición interanual cayó 9,1% en relación a abril de 2018, según el informe difundido por la CAC. La producción de acero crudo en abril fue de 420.900 toneladas, informó ayer la Cámara Argentina del Acero. De esta manera, respecto a marzo, el aumento fue de un 7,7%; pero en comparación con abril del año pasado, la caída fue de un 9,1% (se habían producido 463.000 toneladas en el mismo mes de 2018). Asimismo, el informe destaca que la producción de laminados en caliente correspondiente a abril fue de 401.400 toneladas, un 6,6% menor a las de abril de 2018 (429.800 toneladas) y un 10,5% superior a la de marzo de 2019 que fue de 363.300 toneladas. "La actividad de la construcción continuó durante abril con baja actividad. No obstante, comienzan a aparecer algunas señales de reactivación con cifras positivas en la comparación intermensual", destacó la CAC en su informe. Con respecto al sector automotriz, señaló que "continúa con baja actividad, reducción de turnos en sus plantas y una capacidad ociosa del orden del 60%". En tanto, afirmó que la producción acumulada del primer cuatrimestre muestra una caída del 32% respecto a igual período del año pasado, mientras que las exportaciones registran una baja del 11,4% para los mismos meses. ALACERO ADVIERTE SOBRE CHINA En un reciente comunicado de prensa, ALACERO (Asociación Latinoamericana del Acero) advierte sobre el impacto de China como factor de desindustrialización en América Latina. "El mundo ha buscado defenderse de la sobrecapacidad mundial de acero y algunos de los países han impuesto medidas para intentar enfrentar los efectos de este comercio desleal. En la actualidad existen 65 casos antidumping en acero vigentes en América Latina, de los cuales 42 (65%) son contra China", detalla el informe. A su vez destaca que el mecanismo parece no ser suficiente ni eficaz frente a los caminos de la competencia desleal que tanto China, como también otros países que triangulan su acero hacia América Latina, han buscado para posicionarse en la región. Las exportaciones totales de acero chino hacia América Latina, que incluyen los productos laminados (aceros largos, planos y tubos sin costura) y los derivados (alambre y tubos con costura) alcanzaron 7,3 millones de toneladas, 4% más que en 2017. Latinoamérica se ha convertido así en el segundo mayor destino de las exportaciones chinas de laminados de acero. Además, en 2018, las exportaciones chinas de comercio indirecto de acero hacia América Latina crecieron 17%, alcanzando la cifra de US$ 47,468 millones de dólares, afirma el informe.

