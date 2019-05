La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/may/2019 Breves: Noticias de Actualidad







CAE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA La actividad económica se derrumbó 6,8% en marzo en forma interanual, acumuló su undécima caída mensual consecutiva y cerró el primer trimestre del año con una contracción del 5,7%, informó este miércoles el INDEC. Según las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en marzo último respecto de febrero el indicador registró una caída del 1,3%, con lo que volvió así a tener una variación negativa contra el mes anterior, después de tres meses de números positivos. PARO DEL 29 La CGT suma apoyos al paro anunciado para el 29 de mayo: no habrá carga de SUBE, bancos, transportes ni recolección de residuos. Los kiosqueros no realizarán recargas de tarjetas para viajar ni de celulares. Tampoco funcionarán colectivos, trenes, subtes ni vuelos. Por la adhesión de Camioneros, no habrá recolección de basura ni transporte de combustibles ni correo. También se paraliza el Estado y la Justicia; mientras que la salud atenderá guardias mínimas. No abrirán supermercados y bancos. ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO El Senado convirtió en ley el proyecto para promover la llamada "economía del conocimiento" que fue enviado por el Ejecutivo. La norma contempla la prórroga hasta diciembre de 2030 de los beneficios fiscales que tienen las empresas de software al tiempo que los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas. Se espera que con esta iniciativa se generen unos 200 mil puestos de trabajo y así alcanzar los u$s 15.000 millones de exportaciones para la próxima década. El proyecto prevé menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para aquellas actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global. STORNELLI, EN REBELDÍA La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la declaración en rebeldía del fiscal federal Carlos Stornelli en la investigación por presunto espionaje y extorsión del operador judicial Marcelo D´Alessio. En su declaración, la Cámara manifestó "confirmar la declaración en rebeldía dictada respecto de Carlos Stornelli dejando a salvo la inmunidad de arresto que de momento detenta el señor fiscal". Sin embargo, ordenó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que cumpla en forma inmediata con lo dispuesto en el artículo primero de la ley 25.320 la que señala que "en el caso de que el magistrado no concurriera a prestar declaración indagatoria el tribunal deberá dictar su desafuero". NATURA COMPRA AVON El gigante de cosméticos brasileño Natura adquirió la compañía estadounidense Avon a través de un acuerdo en acciones y se convirtieron en el cuarto grupo de belleza más grande del mundo. Tras esta operación Natura &Co logrará una facturación bruta anual superior a u$s 10 mil millones. Tras la compra, Natura es el accionista mayoritario del grupo estadounidense de 133 años de historia y que tiene una capitalización de mercado de alrededor u$s 1.400 millones. En este contexto las acciones de Avon se dispararon este miércoles un 9,1% en la bolsa de Nueva York y después de hora seguía subiendo 16%.

