Reunión en UDOCBA con dirigentes provinciales

Miguel Díaz, el líder del sindicato a nivel provincial, llegó a Campana para repasar la situación de los docentes y la negociación paritaria. Udocba fue el único gremio que rechazó la propuesta del Gobierno bonaerense. Udocba Campana, el único gremio bonaerense que no llegó a un acuerdo paritario con la Provincia y continúa en plan de lucha, recibió este lunes a su secretario general, Miguel Díaz, y a su secretario gremial, Gustavo Salcedo. El encuentro sirvió para poner en común la situación de los docentes provinciales y las perspectivas de incremento salarial de los próximos meses. En abril, 5 de los 6 gremios que integran el Frente de Unidad Docentes Bonaerenses aceptaron la propuesta paritaria ofrecida por la Gobierno. Sin embargo, Udocba no se plegó al acuerdo. "La realidad del salario de los docentes es que este mes estuvo abultado por el retroactivo correspondiente a marzo, pero el próximo mes la cifra se va a achicar y la inflación se sigue agrandando", advirtió Díaz. "Vamos a seguir luchando por un salario digno, vamos a seguir de pie y a recurrir a la Justicia si es necesario. Otras organizaciones han aceptado (el ofrecimiento), pero nosotros no", remarcó. Por su parte, Salcedo advirtió que el Gobierno de María Eugenia Vidal está llevando adelante sumarios para el personal directivo que se sumó a las últimas medidas de fuerza, lo que "tiene que quedar sin efecto porque la Constitución nacional otorga el derecho a ir a una medida de fuerza". Pedro Espinosa, secretario general de Udocba Campana, resaltó la visita de los dirigentes provincial del sindicato. Señaló que el encuentro tenía pensado ser una "capacitación para que los compañeros tengan una idea de cómo se resuelven los conflictos y se aceptan las propuestas salariales", aunque terminó siendo más una discusión de la situación actual de los maestros que, aseguró, reveló mucha preocupación.

