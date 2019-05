P U B L I C



Esta vez, el referente de la oposición visitó los barrios Romano y Dallera, acompañado por jóvenes de la "nueva generación" y autoridades del PJ. "Los vecinos están convencidos que hay que recuperar las prioridades en una Ciudad donde sus problemas diarios no parecen importarles a nadie" aseguró. Un mate, una palabra de aliento, y una lista de tareas para ser puestas en manos de sus equipos técnicos. Cada jornada, Rubén Romano recorre distintos sectores de la Ciudad para tomar contacto con sus vecinos, y así, continuar llevando el proyecto que encabeza a cada rincón de la Ciudad. "Estamos muy contentos con la recepción de nuestra propuesta. Los vecinos valoran ser escuchados, pero sin dudas que aquello que hoy nos dicen representa un compromiso para nosotros. Y queremos plasmarlo en proyectos concretos, para ser realizados por la próxima gestión municipal" asegura el Dr. Rubén Romano, quien esta vez caminó los barrios Dallera y Romano acompañado por jóvenes integrantes de la denominada "nueva generación", y el Presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo. En este sentido, el dirigente aprovechó la oportunidad para comentar a los ciudadanos acerca del "gran acuerdo campanense" como parte de su propuesta participativa. "Es indispensable el aporte de la gente. Debemos transformar sus problemas en ideas, y con ellas, dar forma a proyectos que puedan resolver sus necesidades" dijo Romano. "Los vecinos están convencidos que hay que recuperar las prioridades en una Ciudad donde sus problemas diarios no parecen importarles a nadie. No se trata de hacer por hacer. Se trata de prestar verdadera atención a los pedidos de la Comunidad. Creo que las decisiones de un funcionario público no deben estar atadas a sus caprichos, sino a las urgencias que la gente les demanda. Por algo es un servidor público" concluyó.

Vecinos dialogan con el Dr. Romano, acompañado por el Presidente del PJ local.



Rubén Romano sigue recorriendo los barrios y charlando con los vecinos

