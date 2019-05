Estamos en lo que debería ser a pleno la temporada de pejerreyes en nuestra zona de influencia hablando del Paraná Guazú y Paraná Bravo. De esta manera dábamos cuenta hace unos quince días atrás del ingreso de los primeros matungos por la zona y que tanto de embarcado como de muelles se estaban dando pocos ejemplares pero que los portes promediaban de los cuatrocientos a los setecientos gramos. En líneas generales tendríamos que decir que a esta altura del mes de mayo deberíamos estar con mayor cantidad de capturas ya entremezcladas en cuanto a los portes, sin embargo está muy difícil hoy encontrar tanto de embarcado como de muelles y costa a esta especie. Dándose ocasionalmente un par de capturas y en algunos días ninguna, los factores principales de que esto suceda pueden ser muchos y variables entre los cuales se encuentra la temperatura del agua la que aún no se enfrió lo suficiente y mantiene una temperatura tal que doradillos, palometas y otras especies se encuentran muy activos y atacan vorazmente a las carnadas de tal forma que en más de una oportunidad cortan literalmente las brazoladas llevándose consigo los anzuelos. Sin dudas debemos esperar que desciendan las temperaturas y con ayuda de algunas sudestadas estas especies dejarán de atacar las carnadas. En líneas generales, en los ejemplares de pejerrey que se han capturado es notorio también el ataque de estas especies ya que sus colas se encuentran todas comidas. Fuera de lo que son estos dos importantes ríos el pejerrey ingresó también por el arroyo Brazo Largo donde se registraron las primeras capturas pocos ejemplares pero de muy buenos portes, siendo de costa muy recomendable el camping El Lavarropas. Otro sector por donde ingresó el pejerrey es por el Paranacito en el puente de hierro el que se encuentra ubicado camino a Sagastume y en donde no hay prácticamente servicios se pesca de costa y el vehículo queda a la vera del camino, salvo que se ingrese por el sector del viejo camping el que se encuentra abandonado. En lo que se refiere al Río de la Plata y Río Uruguay se continúa registrando capturas de pejerreyes ya de portes muy entremezclados y hay días donde cuesta dar con ellos llegando solamente a una media docena por embarcación, por lo que cada uno sabrá en estos momentos si es redituable el viaje hasta esa zona. En nuestro programa televisivo Nº 776 de esta semana te mostramos la última parte de la jornada de pesca realizada en el Río Uruguay, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Por el Bravo las temperaturas del agua hacen que los doradillos estén muy activos y tomen de una el ofrecimiento de mojarras vivas en nuestros anzuelos.



Semanario del Pescador:

Temporada de pejerreyes

Por Luis María Bruno

