El partido comenzará a las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209 y cerrará la sexta fecha de la División de Honor. Por la sexta fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana recibirá esta noche a Ciudad de Buenos Aires en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Este encuentro cerrará la sexta jornada que comenzó el fin de semana y que volvió a mostrar muy firme al único líder del campeonato, River Plate, que derrotó 3-1 a Municipalidad de Lomas de Zamora. Por ello, Ciudad de Buenos Aires llegará hoy a Campana con la intención de conseguir una victoria que le permita mantenerse "a tiro" del Millonario. Es que "Muni" también está invicto: ganó sus cinco compromisos y en caso de vencer esta noche quedará apenas un punto por debajo de River. Por su parte, el Tricolor viene de un cómodo triunfo frente a Tortuguitas, en lo que fue su segundo éxito del certamen. Anteriormente había vencido a Club Italiano en la primera fecha y, después, sufrió tres derrotas consecutivas. Hoy intentará mantenerse por la senda positiva, aunque no le resultará sencillo por la calidad del rival que tendrá enfrente y porque el entrenador Hernán Carneri no podrá contar con toda su rotación (el central Ramsés Cascú está afectado a una concentración de la Selección Argentina Sub 19, mientras que el punta Mauricio Viller está en duda por una molestia en el tobillo). Hasta el momento, esta sexta fecha dejó los siguientes resultados: Boca Juniors 3-0 UNLaM (25-20, 25-20 y 25-21); Estudiantes de La Plata 3-1 Ferro Carril Oeste (28-26, 21-25, 25-20 y 25-22); Club Italiano 0-3 San Lorenzo (23-25, 24-26 y 21-25); River Plate 3-1 Municipalidad de Lomas de Zamora (25-15, 20-25, 25-20 y 25-22); UAI Urquiza 3-0 Tortugas (25-10, 25-15 y 25-16); y UNTREF 0-3 Vélez Sarsfield (18-25, 17-25 y 16-25). Y mientras esta noche se cierre esta jornada en nuestra ciudad, en Lomas de Zamora estará comenzando la séptima fecha, con el duelo que el local tendrá ante Club Italiano.



CIUDAD DE CAMPANA VENCIÓ 3-0 A TORTUGUITAS EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN. RAMSES CASCÚ ENTRENA CON LA PRESELECCIÓN NACIONAL SUB 19 El juvenil Ramsés Cascú (17 años), central del Club Ciudad de Campana que es parte del equipo de la Primera Caballeros, se encuentra participando de la quinta concentración del año de la Selección Argentina Sub 19. En esta oportunidad, la actividad se está desarrollando en la ciudad de Arequito, en Santa Fe, y es parte de la preparación que el cuerpo técnico encabezado por Pablo Rico está realizando con vistas al Mundial de la categoría que se realizará en Túnez en agosto. Los demás citados son los armadores Luciano Aloisi, Pablo Urcevich y Alejo Sager Cremona; los centrales Nazareno Luna, Agustín Gallardo y Rodrigo Soria; los puntas Manuel Armoa, Lucas Ibazeta, Valentino Vidoni, Tomás Capogrosso y Nahuel Rojas; los opuestos Sergio Acosta, Wilson Acosta y Bautista Gazaba; y los líberos Marcos Richards, Tobías Scarpa y Nicolás Alvarado. #Vóley La Primera Caballeros de Ciudad de Campana recibirá este jueves desde las 21.30 horas a Ciudad de Buenos Aires en el cierre de la sexta fecha de la División de Honor de la Federación Metropolitana. pic.twitter.com/iFRXUUf9Iq — Pablo Scoccia (@chuecosco) 23 de mayo de 2019

El CCC recibe hoy a Ciudad de Buenos Aires

