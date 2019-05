La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/may/2019 Vóley:

Como locales, en la definición del título, superaron a Pedro Echagüe, Instituto Leloir y Náutico Zárate. El pasado sábado, el Club Ciudad de Campana albergó las definiciones de los campeonatos de las categorías Sub 15 y Sub 19 del Nivel C1 de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y en ese marco celebró el título que logró el equipo Sub 15 dirigido por Jorgelina Allegri. En la primera fase, en la Zona A del Nivel C1, las chicas Tricolores habían terminado invictas con siete victorias en siete presentaciones. Así llegaron a la definición por el título entre los ochos mejores equipos. En Cuartos de Final vencieron 2-0 a Pedro Echagüe; y luego, en semifinales, superaron 3-0 a Instituto Leloir. De esa manera avanzaron a la final, instancia en la que superaron 3-1 al Club Náutico Zárate. Las jugadoras que formaron parte de este equipo Sub 15 campeón fueron: Juana Medici, Delfina Turano, Ariana Daminiani, Paloma Federico Unamuno, Delfina Pujol, Pilar Aranguez, Sol Gaynor, Constanza Pereyra, Rosario Cabrera, Clara Boveri, Belén Giuliano, Josefina Samudio y Aldana Mezano. Por su parte, las Sub 19 habían terminado en la cuarta posición la primera fase (cuatro victorias y tres derrotas) y así también llegaron al cuadro final. Sin embargo, en Cuartos de Final cayeron 2-1 ante AFALP y no pudieron seguir avanzando. En esta categoría, el campeón terminó siendo Náutico Zárate. La otra división Tricolor femenina que clasificó para jugar por el campeonato de la C1 fue la Sub 17, pero también cayó en Cuartos de Final por 2-1 ante AFALP, en esta caso en las instalaciones del Club Presidente Derqui.

