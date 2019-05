La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/may/2019 Vóley:

Ramses Cascú entrena con la Preselección Nacional Sub 19







El juvenil Ramsés Cascú (17 años), central del Club Ciudad de Campana que es parte del equipo de la Primera Caballeros, se encuentra participando de la quinta concentración del año de la Selección Argentina Sub 19. En esta oportunidad, la actividad se está desarrollando en la ciudad de Arequito, en Santa Fe, y es parte de la preparación que el cuerpo técnico encabezado por Pablo Rico está realizando con vistas al Mundial de la categoría que se realizará en Túnez en agosto. Los demás citados son los armadores Luciano Aloisi, Pablo Urcevich y Alejo Sager Cremona; los centrales Nazareno Luna, Agustín Gallardo y Rodrigo Soria; los puntas Manuel Armoa, Lucas Ibazeta, Valentino Vidoni, Tomás Capogrosso y Nahuel Rojas; los opuestos Sergio Acosta, Wilson Acosta y Bautista Gazaba; y los líberos Marcos Richards, Tobías Scarpa y Nicolás Alvarado.



