"Este triunfo en el arranque es importante para lo que viene porque motiva a todo el equipo", contó el campanense. El Turismo Zonal Pista comenzó la temporada en el Circuito 8 del Autódromo de Buenos Aires y el inicio no pudo ser mejor para el campanense Daniel Vidal, quien se quedó con la victoria en la Clase 3. Así, este triunfo no sólo lo ubica como líder del campeonato, sino también lo muestra ya con la carrera ganada que exige el reglamento para obtener el título. "Este triunfo en el arranque es importante para lo que viene, porque motiva a todo el equipo. Esperamos seguir por este camino", señaló un muy contento Vidal en zona boxes. "Fue una carrera peleada hasta el final y se nos dio porque también tuvimos el auto bien equilibrado. Da gusto ganar así, porque con Talamona nos respetamos mutuamente y es válido decirlo", explicó, al tiempo que mostró su preocupación por lo que ocurra a futuro con la divisional: "Ojalá que la categoría pueda continuar con el parque de autos que se necesita para hacer la temporada, porque el tema económico pega fuerte y los muchachos vienen complicados con este tema. Nos cuesta a todos poner un auto en pista". Antes de esas declaraciones, Vidal se quedó con el triunfo en una atractiva carrera en la que mantuvo un cerrado duelo con Juan Cruz Talamona y Leonardo Guisci, con quienes intercambió posiciones a lo largo de los 15 giros para finalmente lograr un triunfo que ratifica su buen momento en la categoría con el Chevrolet Classic que le entrega Jorge Baliñas y que lleva motores de Dante Tamburrini. El piloto de nuestra ciudad comenzó a edificar su triunfo a partir de que el semáforo se apagó, picando en punta por sobre Talamona, Signore y Leonardo Guisci, cerrándose entre ellos la lucha directa. Detrás Adrián Juarez era quinto en los primeros giros, seguido por Alejandro Felice, Daniel Soto y Néstor Mazorra, con cambios posicionales entre ellos, hasta que un trompo de Felice lo retrasó y le dejó el camino libre a Soto para afianzarse como quinto. Adelante la lucha era permanente y Vidal, Talamona y Guisci no se regalaban nada, pero siempre dentro de lo permitido en cada maniobra. Signore se afirmó como cuarto, mientras que adelante Talamona lo superaba a Vidal para ser efímero líder, ya que el campanense recuperaba la posición en la recta tras caer al tercer lugar por la superación de Guisci, en una pasada de largo leve en el ingreso a la horquilla. A partir de allí el líder no dejó la punta de la carrera, pero el lugar de escolta se definió a dos giros del final, cuando los Clio de Talamona y Guisci se engancharon en la frenada de la horquilla y el de Avellaneda se quedó fuera de carrera con un neumático roto como resultado de la fricción, permitiendo que Vidal establezca la distancia tranquilizadora que le permitió llevarse la victoria, seguido de Guisci y Signore que completaron el podio. El clasificador final fue el siguiente: 1) Daniel Vidal (Chevrolet Classic), con tiempo de 23m34s226; 2) Leonardo Guisci (Renault Clio), a 0.248; 3) Sebastián Signore (VW Gol), a 23s707; 4) Daniel Soto (Peugeot 206), a 48s096; 5) Alejandro Felice (Chevrolet Corsa), a 1m12s307; 6) Juan Cruz Talamona (Renault Clio); 7) Néstor Mazorra (Fiat Palio); 8) Adrián Juárez (VW Gol). Con este triunfo, Daniel Vidal lidera el campeonato con 29 unidades, seguido de Leonardo Guisci con 22 y Sebastián Signore con 21.



VIDAL SE IMPUSO CON SU CHEVROLET CLASSIC TRAS UN ATRACTIVO DUELO CON LOS CLIO DE TALAMONA Y GUISCI. #Automovilismo El campanense Daniel Vidal comenzó el campeonato de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista con una victoria. “Este triunfo en el arranque es importante para lo que viene porque motiva a todo el equipo", afirmó. pic.twitter.com/zcZAaip3XF — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de mayo de 2019

Automovilismo:

Victoria de Daniel Vidal en el inicio de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: