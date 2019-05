Furlán: "Estamos en el escenario propicio para recuperar el municipio"

P U B L I C



El diputado nacional de Unidad Ciudadana y líder de la UOM Campana se refirió a las próximas elecciones y analizó la situación del peronismo local. Además, reafirmó su compromiso con "el proyecto de Néstor y Cristina" y en Provincia bancó a su "amigo" Axel Kicillof. Para Abel Furlán el peronismo local está frente a una oportunidad histórica y debe volcar sus esfuerzos en lograr la "unidad". Y para eso hay dos maneras posibles: o buscar un consenso que "contenga" a todos, como sucedió en la provincia de Entre Ríos, o alcanzar un arreglo a través de la competencia en las PASO, el camino seguido el justicialismo de Santa Fe y que le permitió "sacar en conjunto más votos que el socialismo". "Son dos muestras que nos dejan como enseñanza lo que podemos hacer de acá en adelante", sostuvo el diputado nacional y secretario general de la UOM Zárate-Campana, durante una entrevista que le realizó el programa radial "La mañana de Santa María" conducido por Gastón Molina. Furlán reafirmó su compromiso con "el proyecto de Néstor y Cristina" Kirchner, respaldó a Alberto Fernández como precandidato a presidente y bancó a su "amigo" y colega en el Congreso Axel Kicillof en la disputa por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. "Es el mejor posicionado para garantizarnos un triunfo", aseguró el legislador. En Campana, su elección no causó sorpresa: su "corazoncito" está con el concejal Rubén Romano, reconoció, "el mejor candidato que puede ofrecer el peronismo" de la ciudad. Pero antes, advirtió, este espacio debe resolver sus diferencias internas para presentarle a los vecinos una propuesta sólida y unificada. El contexto acompaña, dijo. "El peronismo necesita tener un marco de discusión que nos permita generar volumen. No va a hacer una elección fácil en Campana, aunque tenemos la oportunidad de tener un escenario propicio para poder recuperar el Municipio. Esa tiene que ser la prioridad para todos nosotros", afirmó Furlán, quien pidió alejarse de las "posiciones extremas", ya que "no resuelven la unidad". "La unidad se puede lograr de dos maneras. Entre Ríos la logró a partir de sentarse en una mesa y lograr los consensos necesarios. Quedaron todos contenidos y obtuvieron un resultado determinante. En Santa Fe eso se alcanzó a través de las PASO, donde sumados todos los votos el peronismo sacó más que el socialismo. Son dos muestras que nos dejan como enseñanza lo que podemos hacer de acá en adelante", explicó el diputado nacional. En ese sentido, aseveró que no tienen que alamar la aparición de otros candidatos dentro del justicialismo, tal como la exintendente Stella Maris Giroldi. "Tiene todo el derecho de poder hacerlo, eso no nos tiene que preocupar a los peronistas. Es cierto que a alguno lo puede llegar a sorprender por lo que en algún momento había manifestado Stella, pero también lo es que las personas podemos cambiar de opinión en determinado momento y no está mal", comentó Furlán. En ese sentido y respecto a la definición de las candidaturas en la ciudad, el legislador anticipó que va a haber "una discusión adulta, sensata y en dirección a construir los consensos para lograr la unidad". Eso sí: dejó en claro que hay que prescindir de "mezquindades políticas" para, por el contrario, "ser muy generosos".

FURLAN ACLARÓ QUE LA UNIDAD PUEDE LOGRARSE DE DOS FORMAS: POR CONSENSO O EN UNA PASO PARITARIAS PENDIENTES Furlán confirmó que la rama siderúrgica de la UOM todavía no logró un acuerdo para el presente período paritario, aunque se mostró esperanzado de poder replicar el mismo pacto cerrado con las otras cámaras del sector. El dirigente explicó que, pese a no haber acuerdo, tampoco habrá medida de fuerza, ya que el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria hasta el próximo 30 de mayo. De todas formas, señaló que no es la intención de los siderúrgicos la toma de medidas de acción directa. Según explicó el gremialista, la discusión está trabada porque en la rama siderúrgica "no solo se discute el básico sino también el conformado", es decir, las bonificaciones extras que recibirán los obreros durante el año. "Uno por naturaleza es auspicioso. Pienso que el acuerdo va a estar, porque siempre hemos podido el plasmar el arreglo de las otras cámaras en la nuestra. Pero hay algunos aspectos que están poco claros en su implementación", señaló. El resto de las ramas de la UOM cerró una paritaria anual del 28 por ciento más una recomposición de 8 puntos correspondiente al período anterior. PREMIO Y DEVALUACIÓN El dirigente metalúrgico coincidió con las autoridades de Tenaris en que el premio por producción otorgado en este ejercicio fue uno de los más altos en la historia de Siderca, aunque consideró que responde en gran medida a la depreciación del peso frente al dólar. "Cuando nosotros teníamos un salario en dólares importante, como hasta el año 2015, el premio por resultados era mezquino, era menor. Ahora, desde la asunción del actual gobierno, hemos perdido el 50 por ciento de nuestro salario en dólares. Eso hace que el peso de lo que es el tema salarial en el balance sea menor de lo que era en otras oportunidades y deja mayor rentabilidad para repartir entre los trabajadores", sostuvo Furlán. "Es cierto: ha sido uno de los premios más importantes que hemos tenido últimamente. Por eso, nosotros muchas veces hemos discutido con nuestros compañeros la necesidad de tener acordado el premio en un porcentaje, porque cuando se deprime tu salario, de alguna manera terminás recuperando algo en el premio; y cuando tu salario en términos de dólares se fortalece, por ahí (ese extra) lo terminás perdiendo, pero siempre estás teniendo un equilibrio de poder adquisitivo a partir de la participación en el premio", explicó.

