Entrega de certificados a profesionales en la UNLu

Es para aquellos vecinos que se capacitaron en el Taller de Intervenciones en Violencias de Género. El jueves en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján se realizó el acto de entrega de certificados a los estudiantes avanzados de la carrera de Trabajo Social y profesionales de diversas disciplinas que cursaron y aprobaron el Taller de Intervenciones en Violencias de Género, dictado en el mes de abril del corriente año. La actividad se inscribió en las acciones de capacitación del Proyecto de Extensión: "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" (AViGAU). El acto de entrega de certificados fue coordinado por el Lic. Matías Martínez Reina y la Téc. Belén Monzón, referentes del proyecto, con el acompañamiento del Lic. Hernán Pirsich, Director del Centro Regional Campana de la UNLu. "Entendemos que la capacitación es fundamental para poder intervenir en esta problemática tan sensible. Cuando los profesionales no se encuentran especializados se corre el riesgo que las intervenciones sean iatrogénicas, es decir que vayan en el sentido contrario de lo deseable. En esa línea, consideramos que debiera ser una exigencia que trabajadores sociales, psicólogos, abogados y demás disciplinas intervinientes en el área se especialicen en violencia de género para que sus prácticas sean las adecuadas". De este modo, profesionales que se desempeñan en distintos ámbitos como los son: Educación, Justicia, Derechos Humanos, entre otros, y que ejercen en las ciudades de Zárate, Campana, Escobar, Baradero, Pilar y San Pedro, recibieron su certificado. En esa línea, resulta importante señalar que en el marco de AViGAU se realizarán próximamente en la sede Campana de la UNLu nuevas capacitaciones y actualizaciones en la temática dirigidas a estudiantes y profesionales, así como también, actividades de sensibilización abiertas a la comunidad. La información al respecto será difundida a la brevedad. "La Universidad pública debe ofrecer herramientas a los profesionales de manera no arancelada como lo venimos haciendo desde AViGAU. Sabemos que realizar cursos de posgrado conlleva un costo que no tiene correlato con los magros salarios que perciben muchos de los profesionales, quienes intervienen en situaciones de alta complejidad en condiciones laborales de extrema precariedad", sintetizaron.

Entrega de certificados a profesionales en la UNLu

