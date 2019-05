La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 El desafío de la sustentabilidad







Revisar los objetivos, generar sinergias, comunicar. "Las OSC tienen que rendir cuentas como una herramienta más para sumar confianza y por extensión, voluntades", señala Mariana Lomé. "Las organizaciones que trabajan para cambiar al mundo, no tienen nunca que olvidarse de que son una herramienta de esa misión y no un fin en sí mismas. Tampoco nunca tienen que perder el contacto con las necesidades de la comunidad para las que trabajan, de manera tal que su trabajo no deje de ser apreciado, valioso y pertinente", dice a La Auténtica Defensa Mariana Lomé, Directora del Posgrado en Organizaciones Sociales y Coordinadora del Programa RSE y Sustentabilidad de la Universidad de San Andrés. Fue a mediados de mayo cuando visitó nuestra ciudad para dar la charla "Cómo hacer sustentable nuestra organización" en el colegio Armonía, como parte de los encuentros no arancelados para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil organizados por Armonía, Axion, PanAmerican y Municipalidad de Campana. Según la experta, las OSCs tienen que tener la capacidad de redefinir objetivos cada vez que se cierra un ciclo de planificación. "Lo ideal, es que las organizaciones planifique y, eventualmente, cada tanto puedan revisar su misión. La misión es la razón de ser de la organización. Como el contexto cambia, y la organización genera impacto, no está para nada mal que la organización revise que si lo que está haciendo es lo que la comunidad requiere y de qué forma la comunidad lo puede aprovechar". Lomé también señala que es muy importante trabajar en colaboración con otras organizaciones, y buscar sinergias. "Tenemos que asumir que solo no podemos. Una sola organización no va a cambiar el mundo. Y en una comunidad como Campana es muy importante, por la escala, no perder la oportunidad de que se conozcan entre ustedes, puedan complementar lo que hacen, y no se solapen… y así que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. También es importante generar acciones en la comunidad que sean visibles, para que después se puedan comunicar, y eso posibilite que más gente los apoye ya sea sumando más voluntarios o que otras organizaciones se acerquen para articular. O incluso que un donante se sume con dinero o con bienes relacionados al objetivo buscado. Hacer, y luego comunicarlo efi-cientemente, genera confianza en que la organización es capaz. Esa capacidad manifiesta, produce apoyos". En ese sentido, y más allá de los aspectos legales, recordó que rendir cuentas también es una herramienta de comunicación medular. "Las Organizaciones de la Sociedad Civil, como autónomas que son, reciben la confianza de la comunidad, el tiempo de los voluntarios, donaciones, apoyos del Estado, o el apoyo y la presencia de la gente que se acerca a colaborar en un evento en particular. Con todo eso que reciben, las OSC tienen que rendir cuentas como una herramienta más para sumar confianza y por extensión, voluntades". Finalmente, Lomé también habla de la capacidad de resignificarse como un valor, y así enriquecer el contenido de la misión que nos ocupa. "Hay un ejemplo que a mí me gusta dar. En la época de la crisis de 2001, el Banco de Alimentos y otras organizaciones por el estilo tenían un rol muy importante a la hora de llegar a los comedores populares con alimentos que había quedado fuera del sistema. Ahora hay un recrudecimiento de esa situación. Estas organizaciones lo palpan y lo dicen. Me acuerdo que en esa época me tocó hacer un relevamiento de comedores, y un día me tocó visitar un comedor. Pero me llamó la atención porque era una casa, común y corriente, con la puerta cerrada. No tenía aspecto de comedor y de hecho no lo era en términos formales. Primero sospeché. Pero cuando el señor me abrió la puerta, tenía un montón de fotos y recortes de diarios sobre la actividad en esa casa. Mientras hablábamos, iba llegando gente. El interrumpía la conversación, les daba una caja y la gente se iba. Lo que él hacía era distribuir los alimentos para que cada familia se los llevara a su casa y no perdieran la costumbre de cocinar y comer en familia. Me pareció un ejemplo muy interesante de una forma de resolver esta ecuación tan difícil y delirante en un país como la Argentina donde no faltan alimentos pero falla su distribución. Pero más allá de ese caso puntual, me llaman la atención, me gustan, me interesan las organizaciones que no buscan perpetuarse como organización sino que buscan que lo que contra ellos luchan, desaparezca. Porque una parte del hambre tiene que ver con que la gente no tenga trabajo, por ende dinero, y no pueda acceder a alimento. Pero hay otros aspectos de esa situación tan dolorosa que se pueden mitigar. Nuestro país tiene un montón de programas que hacen que los recursos, de una manera u otra, lleguen a la gente. Si estamos más o menos de acuerdo en eso, la pregunta es: ¿queremos un país donde haya cantidades de niños criados en lugares colectivos, donde alguien hace la comida con lo que hay, les toca los que les toca, y la mamá no decide lo que su hijo come? O ¿queremos familias con un espacio de encuentro propio, donde todos los días deciden qué quieren y cómo lo van comer, comparten el espacio de la comida? Una vez, un director de una organización ambiental, contestándole a un periodista, le dijo algo más o menos así: ‘mi sueño es que mi organización en algún momento tenga que cerrar, porque nos quedamos sin objetivo al no haber más especies en extinción o industrias que contaminan’. Me parece que las organizaciones que tienen ese tipo de mentalidad marcan la diferencia. Las organizaciones tienen que ser muy valientes en pensar el modelo de trabajo que tienen, para no caer en la trampa de enamorarse del problema y la forma de atacarlo, que lo terminan sosteniendo en vez de al menos colaborar en mitigar o eliminar sus efectos secundarios, como por ejemplo, seguir repartiendo comida pero buscando que no se pierda la mesa familiar".

Mariana Lomé en Campana.



