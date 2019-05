La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Rincon del Tango:

Hoy; Alfredo De Angelis

Por Raul Berra











Seudónimo: El Colorado. Pianista, director y compositor. 2 de noviembre 1910 - 31 de marzo 1992. En la segunda mitad de la década del 30 la música internacional prevalecía sobre el tango. Pero la irrupción del ritmo audaz y vertiginoso de Juan D´ Arienzo coloca nuevamente al tango en la preferencia de los jóvenes. Aparecieron entonces cientos de orquestas y vocalistas, produciéndose el renacimiento del dos por cuatro y así, la maravillosa década del 40. Alfredo De Angelis se inscribe dentro del grupo de orquestas que pusieron el acento en el baile. Esto sin embargo no significa que carecieran del valor artístico, por el contrario, eran afiatadas, muy bien orquestadas y contaban con grandes músicos y vocalistas. Siempre escuché decir sobre De Angelis que era una orquesta calesita, que le faltaba creatividad desde otra óptica la crítica podía apuntar a la música fácil, elemental y rutinaria de las calesitas (carruseles). Estas definiciones me parecen desafortunadas. De Angelis tuvo belleza de un trabajo armonioso y sincronizado, del que resultaba un tango prolijo y sencillo logrado con un eficaz manejo del ritmo y muy respetuoso de la melodía (como ejemplo la versión instrumental de la Cumparcita, para mi una de las mejores que he escuchado). Y del lucimiento de sus cantores. Se dirá que el estilo era simple y fórmula poco ambiciosa se repetía; pero hoy a la distancia, me deleito escuchando sus grabaciones, algunas de ellas antológicas: "Al pie de la Santa Cruz", "La Brisa", "Ya estamos iguales" (con la voz de Carlos Dante), "Marioneta" y "Bajo el Cono Azul" (con Julio Martel). Nació en la localidad de Adrogué y de muy chico comenzó a aprender solfeo y armonía. Sus primeras actuaciones fueron acompañando al cantor Juan Giliberti. Al poco tiempo pasa a la orquesta de Anselmo Aieta, reemplazando al pianista Juan Polito. Como dato curioso en aquella formación participaba como violinista Juan D´Arienzo, conjuntamente con el bandoneonista Ernesto De La Cruz acompaña al cantor Felix Gutierrez, exitoso estribillista de varias orquestas de la época. Fugazmente allá por 1934, pasa por la orquesta de Graciano De leone. Es recien a partir de 1940 que forma su propia orquesta, debutando el 20 de marzo de 1941 en el café Marzotto de la calle Corrientes, con los vocalistas Hector Morea quien es el único de sus cantores que no llega al disco. Actúa en Radio El Mundo con las voces del referido Hector Morea y de su nueva incorporación: Floreal Ruiz. Así llegamos al Glostora Tango Club mítico programa radial que se emitía diariamente y que estaba un ratito antes del mas popular de los radioteatros: Los Pérez García. Así De Angelis adquirió fama y popularidad y no resultó extraño que en el sello Odeón lo incorporara en su elenco artístico, donde grabó 486 temas desde el 23 de julio de 1943 al 21 de enero de 1977. De Angelis se caracterizó por haber elegido muy bueno cantores por ejemplo: Floreal Ruiz, Carlos Dante, Julio Martel, Oscar Larroca, Juan Carlos Godoy, Roberto Florio, Roberto Mancini, Lalo Martel, entre otros. El caso de Carlos Dante es muy especial porque ya habia sido consagrado estribillista y llega a la orquesta en su plenitid, convirtiéndose en su mejor cantor , su sello disntintivo. Alfredo De Angelis fue en el cuarenta el propulsor de los dúos vocales. Recorriendo su discografía se destacaba en primer lugar el binomio Dante Martel con sus perlas "Pregonera" "Remolino" y "Pastora", entre otros. Luego el dúo Dante-Larroca, despues Juan Carlos Godoy (nacido en Campana) con Lalo Martel y Roberto Mancini. Es autor de "El Taladro" en homenaje al club de fútbol Banfield de "Pregonera" "Pastora" (ambos con letra de José Rótulo) "Que lento corre el tren" (letra de Carmelo Volpe) y de "Remolino" (también con Rótulo). De Angelis no tuvo la impronta de Aníbal Troilo ni de Osvaldo Pugliese pero fue un director honesto que se refugió en un tango tradicional que llegaba fácilmente al reconocimiento popular. La prueba está en la cantidad de discos que grabó y que tuvieron un impresionante éxito comercial

