La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Breves: Noticias de Actualidad







SAN MIGUEL DEL MONTE Siete policías fueron detenidos ayer por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro jóvenes tras una trágica persecución en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial a NA, las detenciones se realizaron en el marco de siete órdenes emitidas por el fiscal Roberto Berlingieri, que está a cargo de la causa. Los detenidos, que iban en el patrullero que participó de la persecución del Fiat 147 en el que viajaban cuatro menores de edad y un joven de 22 años, son el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape. También fueron arrestados el oficial subinspector José Alfredo Domínguez; el oficial subayudante Mariano Ibáñez; el oficial subayudante Cristian Righero; el oficial Juan Gutiérrez Juan; y oficial Manuel Monreal. Este jueves a la mañana, la Justicia había confirmado que uno de los cuatro jóvenes muertos en el confuso episodio ocurrido el pasado lunes presentaba un disparo en el cuerpo. GANANCIAS Y BIENES PERSONALES La AFIP decidió elevar de 1 millón a 1,5 millones de pesos el piso de ingresos brutos anuales a partir del cual asalariados, jubilados y pensionados deben cumplir con el régimen de información por impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, en una señal a los gremios que lanzaron un paro. A través de una resolución general publicada en el Boletín Oficial, el ente recaudador elevó en un 50% el importe a partir del cual los contribuyentes tienen que brindar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año. Esos bienes deben estar "valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas, y pagos a cuenta", según el texto oficial. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) explicó que la declaración jurada informativa podrá realizarse a través de la opción "Régimen Simplificado" del servicio "Ganancias Personas Humanas-Portal Integrado", en el caso de los contribuyentes que hubieran obtenido en el año fiscal rentas financieras. OTRO JUICIO El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer el cierre de la investigación contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el hallazgo en su domicilio de documentos históricos del general José de San Martín y el ex mandatario Hipólito Yrigoyen y remitió el expediente al fiscal para que realice la correspondiente elevación a juicio. La decisión es una de las primeras que adoptó Bonadio al regresar a su puesto después de haberse tomado tres semanas de licencia para someterse a una intervención quirúrgica. Este expediente se originó tras el hallazgo de documentos históricos durante un allanamiento en el marco de la causa de los cuadernos: en agosto de 2018, el magistrado había ordenado las medidas de prueba en varios domicilios pertenecientes a la líder de Unidad Ciudadana. NIELSEN - FMI El economista Guillermo Nielsen consideró que la Argentina va a tener "FMI por ocho años más" y definió como "un error muy grande" del Gobierno el hecho de haber recurrido a ese organismo crediticio. Nielsen, que asesora al precandidato presidencial Alberto Fernández, sostuvo que el Ejecutivo "se llena la boca con el récord histórico de crédito stand by. Es decir de la asistencia financiera por desequilibrios del sector externo. Pero el problema es que hay que pagarlo y en cinco años".

Breves: Noticias de Actualidad

