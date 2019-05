La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Efemérides del día de la fecha: 24 de mayo







DÍA DEL OPERADOR DE RADIO Por iniciativa del legislador Leonardo Yulán, la Legislatura sancionó la ley 7339 estableciendo el 24 de mayo como el día para visibilizar y revalorizar la labor de los operadores de radio. La elección de esta fecha es un homenaje a la primera conexión inalámbrica entre la Cámara de la Corte Suprema en Washington y el ferrocarril B & O en Baltimore en el año 1848. El mensaje transmitido decía: "¿Qué nos ha traído Dios?", cita del capítulo 23, versículo 23 del Libro de los Números del Antiguo Testamento. El operador de radio es el que permite que todo salga a la perfección en la puesta al aire para que el contenido del programa llegue en excelentes condiciones a los oyentes.

FALLECE ELSA BORNEMANN Nació el 20 de febrero de 1952 en Parque Patricios, hija de Blanca Nieves Fernández y Wilhelm Karl Henri Bornemann. Su padre, un relojero alemán que se especializaba en la reparación de relojes de torre y campanarios, inspiró a Elsa en incontables ocasiones llegando a escribir un libro sobre un relojero que nunca terminaría. La lectura fue un componente fundamental de su infancia, pasando incontables horas sumergiéndose en diversas historias que la transportaban a mundos remotos: "En mi casa, podían faltar muchas cosas, pero libros, no" A los 18 años publica su primer libro de poemas "Tinke-tinke", los cuales habían sido escritos cuando ella tenía entre 14 y 15 años. El talento desplegado sería tal, que la periodista Paloma Efron, lo elogiaría en su programa radial con tanto entusiasmo que se agotaría la primera edición. A los 20 años, recibe la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores por su libro de poesía "El espejo distraído" Recibida de Maestra Normal en la Normal Nº 11 Ricardo Levene y profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires dedicaría sus días a dictar numerosos cursos y conferencias, integrar jurados y dar charlas en diversos establecimientos educativos y culturales. En 1976, su libro "Un elefante ocupa mucho espacio" se incluye en el Cuadro del Premio Internacional "Hans Christian Andersen", una de las distinciones más importantes que puede recibir un libro para niños, convirtiéndose en la primera escritora argentina en integrarlo. Al año siguiente, la International Board on Books for Young People (IBBY) recomendó el libro como "un ejemplo sobresaliente de literatura con importancia internacional". En 1977, el libro fue prohibido por el Decreto 3155/1977, el Poder Ejecutivo de la Junta Militar lo consideraba un "cuento destinado al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo" Así, pasarían 7 años en los que el libro permaneció en la oscuridad, hasta que en 1984, con la vuelta de la democracia, retorna a las librerías. Entre sus obras podemos mencionar: "El cumpleaños de Lisandro", "Sobre la falda", "Socorro", "Queridos monstruos", "No somos irrompibles", "El último mago", "Corazonadas", "El niño envuelto", y "La Edad del Pavo", entre otros. Falleció a los 61 años, en Buenos Aires el año 2013. DAVID BOWIE LANZA "DIAMOND DOGS" Un día como hoy en 1974, David Bowie lanzaba al mercado su octavo disco "Diamond Dogs". En éste además de cantar y componer, tocó guitarras, saxos, sintetizadores y melotrones. El disco se divide en 2 partes: una donde narra la vida decadente que observa a su alrededor y otra en la cual representa un futuro basado en el libro 1984 de George Orwell. Entre las canciones se encuentran "Sweet thing", "Candidate", "1984", "Rebel Rebel", "Rock n Roll With Me" y "We are the dead".

