La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Agenda del Fin de Semana:

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de Mayo







GPS: (Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Escobar). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Plaza San Martín (Tapia de Cruz y Colón, Escobar).Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Bisellia Teatro Bar: A las 21 habrá música brasilera. Luego de medianoche sonarán "Vanadio" y "Marginal" (metal). El Club de las Casualidades: El club festeja cumpleaños junto a poetas, músicos y exponentes de la zona. El evento comienza a las 23, habrá barra a precio popular y mucha buena onda. La Última Llave: Estará el centro de exposiciones, ciclo abierto para que puedan exponer artistas locales. La entrada es libre y gratuita. Mauri´s Bar: A la medianoche tocará "Irreverentes", banda de rock de la zona. Pachamama: A las 21 se presentan "Utopistas", "Venosa", "Your Hand", "El Alba Disuelve", "Monstruos" y "Los Posibles". La entrada será un alimento no perecedero para donar. Teatro La Rosa: A las 21 se presenta el unipersonal "Severino, la otra historia", protagonizada por Leonel Vallejo. Entrada con descuento para estudiantes, jubilades y maestres.



Este viernes se presenta el unipersonal “Severino, la otra historia" en el teatro La Rosa. SÁBADO Arte y Otra Cosa: Desde las 14 habrá jam creativa donde se entrelazarán literatura y artes visuales. A las 21 se proyectará la película argentina "Jauja". También estará el análisis de la psicóloga y cinéfila Rina Magrini. Bisellia: A la medianoche sonará "Dilema" junto a "Ya Fue" (rock). El Bondi: Habrá peña con el mejor folklore, grupos de danza, radio abierta y locro a precio popular. La entrada es un alimento no perecedero para el merendero de Carmen y Lean. Imagen: Llega Juan Barraza, el popular comediante de stand up. El show comienza a las 22 y las entradas pueden conseguirse anticipadas en el mismo bar o en www.comedia.com.ar. Mauri´s Bar: Habrá noche de british rock con "Cloudburst". Pachamama: A las 22 se presentan "Saturnalia Stoner" y "Canis Maior". La entrada cuesta $50. Plaza España: Llega a Campana el festival del auto Europeo. Con motivo de celebrar la llegada de Fiat a la Argentina, se expondrán automóviles europeos. Habrá shows artísticos y gastronomía. La entrada es libre y gratuita, el evento comienza a las 13. Plaza San Martín: Desde las 10 habrá celebraciones por la fecha patria en Escobar. El gran cierre del festival lo tendrá como protagonista a "Palito" Ortega. La entrada es libre y gratuita. Wakisiri: Se presentará Rosa García para interpretar música popular latinoamericana. La entrada es al sobre. 17 Unidos: Llega a Campana Sergio Morán y su banda. La entrada general estará $100 hasta medianoche. DOMINGO Bisellia: A las 21 subirán al escenario "Pura Sangre" junto a Carolina García y Germán Rearte (folklore). La Última Puerta: Habrá juegos de mesa y actividades para la familia todo el día. El Bondi: Se estrena "Barrileteando", una mezcla de música, teatro y expo. El evento comienza a las 16.

