La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Bitácora: proyecto musical argento-catalán







Es un dúo compuesto por Sebastián Milonga, campanense y Yone Herrera de Barcelona. Actualmente, recién llegados de su segunda gira por Europa, se encuentran en nuestra ciudad presentando su nuevo disco de diez canciones propias titilado "In Itinere". La música es mágica y algunos si tienen suerte, pueden traspasar con sus letras las fronteras. En este caso Bitácora, es un proyecto musical argento-catalán que está compuesto por el vecino campanense Sebastián Milonga (guitarra clásica y voz), acompañado por Yone Herrera en cajón melódica y voz. Recién llegados de su segunda gira por Europa, actualmente se encuentran en nuestra ciudad presentando su nuevo disco de diez canciones propias titilado "In Itinere". El fin de semana pasado se presentaron en el espacio Pachamama y el próximo 1º de Junio tocaràn en Dappiano`s Bar junto a "Qué onda la milonga" (banda campanense de hace 17 años). Comenzaron su odisea en el 2014, atravesando parte del continente sudamericano, desde Argentina hasta Colombia, para luego cruzar el charco atlántico y pisar suelo europeo. En esta primera gira tocaron en Goya y Posadas (Argentina), La Paz (Bolivia), Cusco, Lima y San Ignacio (Perú) y ya en España en Barcelona e Ibiza. Una vez en el continente europeo durante el verano del 2015, "fuimos tomando forma, definiendo un estilo musical, el Folk Rock Fusión, con toda la esencia del rock crudo y nos dejamos influenciar por diversos estilos musicales impregnados durante el viaje", cuenta el vecino campanense a La Auténtica Defensa. "Siempre fui de tocar mucho, no solo en los recitales, sino más bien todo el tiempo, a la música la percibo en cada lugar, está ahí vibrando en todo momento, ella me acompaña para que yo desembuche mis más sinceras alegrías, tristezas, inquietudes", expresa Milonga. Asegura que "siempre estuve abierto a escuchar de todo, pero lo que más me formó en mi instrumento fue tocar mucho en la calle, como medio de sustento cuando viajaba y lo sigo haciendo. La música es meditación, es un idioma y sentido aparte, es conexión con los astros, a través de ella manifestamos nuestros más sinceros sentimientos". Ya en la primavera de 2016 se formaliza el dúo con el nombre Bitácora grabando el primer E.P. en Buenos Aires compuesto por cuatro canciones: Oper Door, Buenas y Malas, Sin saber que me espera y Blues de la amistad. Desde mediados de 2016 y durante el 2017 presentan su E.P en una gira por Ibiza, Barcelona, California y Argentina (Buenos Aires, costa Atlántica y Rosario). Durante noviembre y diciembre de 2017 realizan una gira por México, presentando su proyecto musical con 15 shows. Al finalizar la gira, se presentaron en Stuttgart, Alemania y participaron en el Festival Internacional WinterWel-Vaart 2017 en Groninga, Holanda. Ya el año pasado hicieron una gira por ciudades de Argentina como Rosario, Federación, Buenos Aires y en nuestra ciudad. El vecino campanense asegura "si bien el proyecto se formó en circunstancia de viajes por el mundo, cada año volvemos a nuestras ciudades de origen para ver a la familia y amigos y, obviamente hacer presentaciones". Luego viajaron a Barcelona donde se enfocaron en las tareas de post producción de su primer disco. En noviembre del 2018, presentan su primer disco "In Itinere" grabado, mezclado y masterizado en Buenos Aires compuesto por 10 canciones de autoría propia. Estos primeros meses del 2019 estuvieron haciendo un tour por Budapest donde ofrecieron tres shows presentando el disco, en la popular sala "Szimpla kert", en "Lampás" y "Brody Land". Luego de su presentación en Campana el dúo tiene previsto partir a seguir presentando el disco por Chile, Bolivia y Tucumán.

Bitácora, formado por Sebastián Milonga Yone Herrera, se presentarán el próximo 1º de Junio en Dappiano`s Bar junto a "Qué onda la milonga"



Bitácora: proyecto musical argento-catalán

