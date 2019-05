La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Con el Beach Vóley se inició la etapa local







Cinco binomios, tres femeninos y dos masculinos, avanzaron a la etapa Regional. Con el Beach Vóley comenzó a desarrollarse la etapa local de los Juegos Bonaerense 2019. La competencia de esta disciplina se realizó en las canchas del Club Ciudad de Campana y estuvo coordinada por el profesor Rubén Rosales. Culminada la actividad, cinco binomios de cinco categorías diferentes avanzaron a la etapa Regional, que se realizará el próximo 10 de julio. Los resultados fueron: -Sub 14 Femenino: 1) Dante Alighieri; 2) Ciudad de Campana; 3) Colegio Armonía. -Sub 16 Femenino: 1) Dante Alighieri; 2) Ciudad de Campana; 3) Colegio Armonía. -Sub 18 Femenino: 1) Ciudad de Campana; 2) Colegio Armonía. -Sub 14 Masculino: 1) Ciudad de Campana; 2) Dante Alighieri. -Sub 16 Masculino: 1) Ciudad de Campana; 2) Dante Alighieri.

