Después del gran triunfo ante Los Cedros, el Tricolor busca seguir en la senda positiva.

Por la octava fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá mañana sábado a Atlético Chascomús en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en la cancha de Chiclana y Luis Costa.

El Tricolor llega a este encuentro después de la gran victoria que consiguió ante Los Cedros (que estaba invicto) por 27-13 como local. De esa manera logró su segundo triunfo del certamen, cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y llegó a los 11 puntos para ubicarse en la 10ª posición.

Por su parte, Atlético Chascomús cayó en su última presentación por 27 a 23 como local frente a Virreyes y apenas ha cosechado una victoria en siete presentaciones (frente a San Miguel en la segunda jornada). De hecho, llega a este compromiso en una racha de cinco caídas en fila y ocupando la 13ª y anteúltima posición con 6 unidades.

Los demás partidos de esta octava fecha de la Segunda División de la URBA son: Los Cedros vs Del Sur, Tiro Federal de San Pedro vs Las Cañas, San Miguel vs El Retiro, La Salle vs Mercedes Rugby, Club Argentino vs Gimnasia de Ituzaingo y Varela Juniors vs Virreyes.