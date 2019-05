La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Handball:

Los Mayores del CBC bajaron a Comunicaciones y hoy van por la cima del campeonato











El domingo, como locales, vencieron 18-17 al Cartero, que llegó a Campana como líder. Y esta noche jugarán el partido pendiente ante Colegio Guadalupe: el que gane se trepará a lo más alto de las posiciones. La Primera Caballeros de Handball del Campana Boat Club consiguió el pasado domingo un gran triunfo al vencer como local por 18 a 17 a Comunicaciones "B", equipo que llegó a esta novena fecha como único líder del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). "Fue un partido complicado, porque no los conocíamos y son un equipo muy completo, muy rápido, con un lanzador muy bueno", contó el entrenador Eduardo Godoy en diálogo con LAD. "Lo ganamos por nuestra defensa, ésa fue la clave, porque no fuimos tan efectivos en ataque y cometimos varios errores de manejo. Pero ajustando nuestra defensa pudimos sacarlo adelante", agregó. En el gimnasio Pascual Sgró del CCC, al término de la primera parte, el CBC perdía 10-9 ante Comunicaciones. Pero en el complemento, con un parcial de 9-7 a su favor, logró quedarse con el triunfo y recuperar así de la derrota que había sufrido en la fecha anterior frente a Colegio José Hernández (primera de la temporada). El máximo anotador del equipo de nuestra ciudad frente a Comunicaciones fue Luciano Díaz, autor de 6 goles; aunque también se destacaron los 5 de Leonel Dente. La planilla ofensiva de los Celestes, que no contaron con el lesionado Pablo Bogado, la completaron Gonzalo Comínguez (3 tantos), Eduardo Grillo (2), David Piaggio (1) y Franco Parrilla (1). Con esta victoria del Boat Club del domingo, la punta del Apertura de Quinta División cambiará de manos esta noche, dado que los Celestes enfrentarán como locales a Colegio Guadalupe "B" (único invicto del certamen) por el partido pendiente de la 7ª fecha (en su momento se suspendió por humedad). Este encuentro se jugará desde las 21.15 en el gimnasio del Club Náutico Arsenal de Zárate y definirá al nuevo líder: si el CBC gana, se trepará a lo más alto de las posiciones; mientras que a Colegio Guadalupe "B" le alcanza con un empate para ello. Hasta el momento, Comunicaciones "B" y Colegio Guadalupe tiene 22 puntos; mientras que el CBC quedó en 21 junto a All Boys. Los demás resultados de la novena fecha fueron: Municipalidad de Vicente López 23-23 SAG Polvorines "C", UNLu "C" 22-19 Defensores de Glew; All Boys 32-27 Municipalidad de Almirante Brown; CEDEM Caseros 23-27 Colegio Guadalupe "B", Auxiliar Merlo "B" 21-19 Colegio José Hernández; y Juventud Unida "B" 30-31 Deportivo Morón. La 10ª fecha recién se jugará el domingo 2 de junio y tendrá al Campana Boat Club visitando a Juventud Unida "B". Pero antes, los dirigidos por Eduardo Godoy buscarán esta noche quitarle el invicto a Colegio Guadalupe "B" y trepar a lo más alto de las posiciones.

LUCIANO DÍAZ ANOTÓ 6 GOLES ANTE COMUNICACIONES Las Mayores cayeron ante SECLA La Primera Damas del Campana Boat Club cayó 21-13 como visitante frente a SECLA en un partido disputado el pasado sábado, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Cuarta División de la FEMBAL. Con este resultados, las Celestes se mantienen en la anteúltima ubicación, ahora con 11 puntos, después de una victoria y ocho derrotas en nueve presentaciones. El líder, en tanto, es Racing Club, con 27 unidades, seis más que los cinco escoltas que tiene el campeonato (todos con 21). Los demás resultados de esta novena fecha fueron: Municipalidad de Escobar 21-14 Instituto San Pablo Wilde; Deportivo Laferrere 22-19 San Lorenzo; Municipalidad de Almirante Brown 22-19 Municipalidad de Ensenada; Villa Calzada 34-28 Universidad de La Plata; Racing Club 20-18 Comunicaciones; y CID Moreno "B" 32-24 Instituto Grilli. El próximo compromiso de la Primera Damas del CBC será el sábado 1º de junio, cuando enfrenten como visitantes a Instituto Grilli, equipo que todavía no ha podido ganar (ni empatar) en este certamen y que ocupa el último lugar por debajo del Celeste. #Handball Este viernes 21.15, la Primera Caballeros del Boat Club jugará frente a Colegio Guadalupe el partido pendiente de la 7ma fecha de la Quinta División de FEMEBAL. Será en Náutico Arsenal de Zárate y el que gane quedará como único líder del torneo. pic.twitter.com/IiEWKsme8F — Pablo Scoccia (@chuecosco) 23 de mayo de 2019

