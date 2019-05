La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Remo:

Una numerosa delegación del Celeste competirá este fin de semana en tres regatas distintas en la ciudad cordobesa. Participarán 20 clubes confirmados y cerca de 500 remeros de Argentina y países limítrofes. Entre este sábado 25 y el domingo 26 se realizarán en el Lago San Roque de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz tres importantes competencias: la Regata Promocional de la Asociación Cordobesa de Remo (A.C.R.), la IV Regata de la Comisión de Remo Internacional del Litoral Velocidad (C.R.I.L.) de Villa Carlos Paz y la 244ª Regata Oficial C.R.I.L. De ellas participará el equipo completo del Campana Boat Club, integrado por once remeros de la categoría promocional y cuatro de la oficial, que participarán en un total de 22 pruebas: once en promocionales, seis en la regata "sprint" de 500 metros y cinco en la de distancia olímpica. El sábado por la mañana se disputarán las eliminatorias y las finales de la regata oficial; y por la tarde, la regata promocional. La regata de velocidad, por su parte, se desarrollará el domingo a partir de las 9 de la mañana. Estarán en disputa las Copas "Villa Carlos Paz 2019", "VI Regata de Velocidad CRIL" y "Regata Oficial CRIL Nº 244", que quedarán en poder de las instituciones que más pruebas ganen. El detalle de las pruebas con presencia de remeros del Campana Boat Club es el siguiente: REGATA PROMOCIONAL -1x Paseo Sub 14: Facundo Aguirre, Alan Montenegro, Joaquín Maraver y Ludmila Dangelo. -1x Paseo Sub 16: Agustín Naibert, Franco Naibert y Thiago Maidana. -2x Shell Sub 16: Brandon Vivas y Santiago Geretto; y Emanuel Di Lallo e Isaías Gallipi. -2x Shell Libre: Emanuel Di Lallo e Isaías Gallippo; y Brando Vivas y Santiago Geretto. REGATA OFICIAL -1x Menor: Tobías Viera Veneziani -2x Senior: Gregorio Zanini y Josué Viera Veneziani -1x Menor: Juana Modarelli -1x Ligero: Josué Viera Veneziani -1x Sub 23: Gregorio Zanini REGATA DE VELOCIDAD -1x Menor: Tobías Viera Veneziani -1x Menor: Juana Modarelli -2x Sub 23: Tobías Viera Veneziani y Gregorio Zanini -1x Ligero: Josué Viera Veneziani -1x Sub-23: Gregorio Zanini -2x Senior: Gregorio Zanini y Josué Viera Veneziani La delegación campanense estará encabezada por los entrenadores Marilú Perea (promocionales) y Gustavo Hereñú (oficiales). Participarán del fin de semana de remo unos 20 clubes (de todas las jurisdicciones del país e incluso uno de Paraguay: el Club Deportivo Sajonia) y cerca de 500 atletas en total. Todas las regatas serán fiscalizadas por el cuerpo de árbitros de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (C.R.I.L.)

JOSUÉ VIERA VENEZIANI Y GREGORIO ZANINI COMPARTIRÁN EL 2X SENIOR EN LA REGATA OFICIAL Y LA DE VELOCIDAD. #Remo Quince representantes del Campana Boat Club competirán este fin de semana en Villa Carlos Paz: once del equipo promocional y cuatro del oficial, que también estará en el sprint de 500 metros. Así, el Celeste estará presente en 22 pruebas en total. pic.twitter.com/MqqKqYWLwt — Pablo Scoccia (@chuecosco) 24 de mayo de 2019

