La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben mañana a Santa Bárbara











Las Celestes acumulan cinco victorias consecutivas y son líderes de la Zona 7 de la Primera E. Por la séptima fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club recibirá mañana sábado a Santa Bárbara "E" buscando consolidar su liderazgo. Las dirigidas por Gustavo Sáenz acumulan cinco victorias consecutivas y, de esa manera, llegaron a lo más alto de las posiciones con 15 puntos. Por su parte, Santa Bárbara suma 11 unidades, con tres victorias, dos empates y una derrota en seis presentaciones. El encuentro comenzará a las 16.00 en la cancha "Héctor Tallón", aunque la jornada arrancará a las 9 con la tira de partidos de las divisiones menores, desde Escuelita hasta Intermedia. El resto de la fecha la completarán: Comunicaciones vs. Los Pinos, Luján Rugby Club ´´B´´ vs. Quilmes ´´E´´, Huracán vs. Hurling ´´C´´ y Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Belgrano Day School. En tanto, por esta jornada, CASA de Padua ya derrotó 7-0 a Vicentinos ´´B´´ el pasado 4 de mayo. LA RACHA DEL CBC La Primera Damas del CBC perdió 2-0 en su debut ante Huracán, pero luego se recuperó de manera inmejorable, con cinco triunfos en fila: 3-2 sobre Hurling "C", 2-1 ante Luján RC; 1-0 ante Belgrano Day School; 3-0 frente a Comunicaciones; y 6-0 contra Vicentinos "B".

CONSTANZA SANTINI, MEDIOCAMPISTA DE LA PRIMERA DEL CBC.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben mañana a Santa Bárbara

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: