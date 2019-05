La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Básquet:

El Tricolor recibe al líder Sportivo Pilar, mientras que el Celeste se enfrenta con Defensores Unidos. Ambos partidos, correspondientes a la octava fecha del Torneo Oficial de la ABZC, comienzan a las 21.30 horas. Hoy se pondrá en marcha la octava fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y los dos equipos de nuestra ciudad jugarán como locales, ambos desde las 21.30 horas. Ciudad de Campana recibirá a Sportivo Pilar en el partido más atractivo de la fecha. Es que el Tricolor está segundo, con cuatro triunfos y dos derrotas; mientras que el Rojo lidera la competencia de manera invicta, con seis victorias en seis presentaciones. Además, el partido rememorará, de alguna manera, el cruce que ambos conjuntos mantuvieron en los Cuartos de Final del último Torneo Provincial, serie que finalmente quedó en manos de Sportivo, que a la postre se consagraría subcampeón. De hecho, muchos nombres se repiten en ambos equipos. Por su parte, el Campana Boat Club buscará su segunda victoria en este Torneo Oficial, dado que su único éxito fue en el clásico ante el CCC. Y en ese sentido tendrá un partido clave, porque enfrentará a un equipo de presente similar con un plantel que no tiene la jerarquía de los grandes candidatos de este certamen. De hecho, en sus últimas presentaciones, el CBC cayó ante Sportivo Pilar (que mantuvo la base del equipo subcampeón del Provincial de Clubes) y Sportivo Escobar (que utilizó a los refuerzos que incorporó para el próximo Torneo Federal). Esta octava fecha se completará con los siguientes encuentros: Presidente Derqui vs Honor y Patria de Capilla del Señor, Atlético Pilar vs Central Buenos Aires e Independiente de Zárate vs Sportivo Escobar. La séptima fecha se completó el último lunes, con una nueva victoria de Presidente Derqui (tres en tres presentaciones): esta vez derrotó 89-53 a Atlético Pilar con 20 puntos de Nicolás Henriques y 17 de Mauro Corvalán. Antes, por esa misma jornada habían jugado: Sportivo Escobar 105-75 Boat Club, Central Buenos Aires 73-91 Ciudad de Campana, Honor y Patria 77-59 Defensores Unidos y Sportivo Pilar 94-66 Independiente (Z). NIVEL B La segunda división del Torneo Oficial de la ABZC disputó su octava fecha y tiene un único líder: Ingeniero Raver de Los Cardales, que superó 80-57 a Atlético Baradero y logró su séptima victoria en siete presentaciones. Además, por este Nivel B también jugaron: Náutico Zárate 85-61 Sportivo Pilar "B"; Náutico San Pedro 76-56 Tempestad de San Antonio de Areco; Independiente de Escobar 58-59 Unión de Del Viso; y Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz 81-75 Peñarol de Pilar. Quedó libre Universidad de Luján.



