Comenzó la segunda edición del Torneo Pink







Participan 14 equipos divididos en dos zonas y se desarrolla en el predio El Mundialista. Ya se disputó la primera fecha y mañana se jugará la segunda. Luego del éxito de la primera, ya se puso en marcha la segunda edición del Torneo "Pink" de Fútbol 5 Femenino. En esta oportunidad, el certamen cuenta con la participación de 14 equipos divididos en dos zonas de siete y se desarrolla en las dos canchas del predio "El Mundialista Fútbol 5", ubicado en la calle Entre Ríos 21. La Zona Rosa, auspiciada por "Mariano Díaz Seguros", está conformada por Armate Uno FC, Real Bañil, Anónimas FC, Desertoras AC, Mala Mía, Cheethas y La Selección. Mientras que la Zona Fucsia, auspiciada por "Ameghino Servicios Industriales" están Las Chimuelas, El Rejunte FC, Plan B, Yacansa FC, Drink Team, Rústicas FC e Hierros Campana. En la primera fecha, por la Zona Rosa se dieron los siguientes resultados: -Real Bañil le ganó 8-1 a Desertoras. Goles: Evelyn Orosco (5), Valeria Romasanta (2) y Delfina Silva (RB); Marianela Romero (DE). -Cheetas venció 4-3 a Mala Mía. Goles: Camila Rizzo (2), Alondra Murillo y Lucía Romero (CHE); Carolina Pereyra (2) y Estefanía Merlino (MM). -Anónimas superó 6-0 a Armate Uno. Goles: Micaela Farías (3), Aracelí Sánchez (2) y Julia Quirino (ANO). En tanto, en esta jornada inaugural, los resultados de la Zona Fucsia fueron los siguientes: -Hierros Campana derrotó 4-0 a Rústicas. Goles: Gimena Sauco (4) (HC). -Plan B venció 8-2 a El Rejunte. Goles: Melanie Correa (3), Rocío Palau (2), Adriana Preiser (2) y Amalia Tejera (PB); María Virgina Franco y Eliana Cepernic (ER). -Yacansa le ganó 5-0 a Drink Team. Goles: Julieta Palacios (2), Liliana Acosta, Julieta Bianchi y María Clara Arias (YAC). En tanto, en el partido Interzonal entre los equipos libres de cada grupo, La Selección superó 9-0 a Las Chimuelas. En esta primera fecha, la organización del torneo estuvo recolectando alimentos para el Comedor "Caricias del Alma" que funciona en el barrio La Josefa y así lo seguirán haciendo a lo largo de todo el campeonato. Además, esta jornada inaugural también tuvo música, sorteos y culminó con un show de Stand Up de Lucía Benvenuto. PRÓXIMA FECHA La segunda jornada de este torneo tendrá la siguiente programación: -Zona Rosa: La Selección vs Mala Mía (12.30), Desertoras vs Anónimas (13.45) y Armate Uno vs Cheetas (15.00). -Zona Fucsia: Plan B vs Drink Team (13.15), Hierros Campana vs Las Chimuelas (14.30) y Rústicas vs Yacansa (15.45). En tanto, el partido Interzonal será Real Bañil vs El Rejunte (16.15).

