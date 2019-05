La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Liga Campanense:

En esta oportunidad no habrá partidos ni viernes ni lunes y se jugará todo entre sábado y domingo. La Liga Campanense de Fútbol confirmó la programación de la cuarta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División y la novedad es que, en esta oportunidad, no habrá partidos ni viernes ni lunes y que toda la acción se concentrará en sábado y domingo, por lo que habrá mucha actividad en las canchas de Lechuga (cinco encuentros) y La Josefa (cuatro). El sábado, en la cancha de Lechuga, se disputarán tres partidos: Deportivo San Cayetano vs Deportivo San Felipe (10.30), Real San Jacinto vs Albizola FC (13.00) y Juventud Unida vs Defensores de La Esperanza (15.30). Ese mismo sábado también habrá tres encuentros en cancha de La Josefa: Deportivo Río Luján vs Lechuga FC (10.30), Villanueva vs Atlético Las Campanas (13.00) y Atlético Las Praderas vs Puerto Nuevo (15.30). En tanto, el domingo, en Lechuga jugarán: Las Palmas vs Otamendi FC (13.30) y Mega Juniors vs Malvinas (16.00). Mientras que en La Josefa lo harán: La Josefa vs Leones Azules (16.30). El otro encuentro de esta jornada también se jugará en domingo, pero será en el predio Héctor Fillopski del Club Villa Dálmine, donde el Violeta enfrentará a El Junior desde las 15.30 horas. La Zona A de este Torneo Oficial cuenta actualmente con cuatro líderes: Deportivo San Cayetano, Defensores de La Esperanza, Villa Dálmine y Mega Juniors tiene 6 puntos cada uno. En tanto, en la Zona B, Villanueva es el único puntero con 7 unidades y en esta cuarta fecha protagonizará un duelo muy interesante frente a uno de sus escoltas, Atlético Las Campanas, que tiene 6 puntos. En ese mismo escalón que el último campeón también se ubican La Josefa y Real San Jacinto.

