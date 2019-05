La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Liga Campanense:

La gran novedad fue la victoria de Las Palmas "B" sobre Juventud Unida, que dejó atrás un larguísimo invicto. Lo aprovechó La Josefa, que quedó a un punto y mañana, en la séptima jornada, puede convertirse en el nuevo líder. El pasado sábado se disputó la sexta fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol y la gran novedad fue la derrota de Juventud Unida, equipo que se había coronado campeón invicto en 2018 y que en este 2019 había arrancado con cinco victorias en cinco presentaciones. Esa racha le cortó Las Palmas "B", que superó por 1-0 al vigente bicampeón y le permitió a La Josefa, que venció 3-0 a Deportivo San Felipe, recortar la diferencia en la parte alta de la tabla de posiciones a solo un punto. Incluso, como Juventud Unida queda libre en la próxima jornada, La Josefa tendrá la posibilidad de asumir el liderazgo del torneo. Los demás resultados de esta sexta fecha fueron: Las Palmas "C" le ganó 2-0 a Defensores de La Esperanza; Leones Azules igualó 0-0 con Otamendi FC; y Las Palmas "A" derrotó 3-0 a Mega Juniors. Mientras que Villanueva quedó libre en esta jornada. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 15 puntos; 2) La Josefa, 14 puntos; 3) Las Palmas "A", 12 puntos; 4) Las Palmas "B", 10 puntos; 5) Otamendi FC, 8 puntos; 6) Las Palmas "C", 7 puntos; 7) Leones Azules, 6 puntos; 8) Defensores de La Esperanza y Deportivo San Felipe, 4 puntos; 10) Mega Juniors, 3 puntos; 11) Villanueva, 1 punto. Las goleadoras del certamen son Yaqueline Blanco (Deportivo San Felipe) y Ariana Cáceres (La Josefa), con 5 tantos cada una. Mientras que con 4 están Brenda González (Juventud Unida), Brisa Marmet (Juventud Unida) y Salomé Ramón (Las Palmas "A"). La séptima fecha se disputará mañana sábado en la cancha de Leones Azules, en Otamendi, y tendrá la siguiente programación: Defensores de La Esperanza vs La Josefa (10.00), Las Palmas "A" vs Villanueva (11.20), Leones Azules vs Mega Juniors (12.40), Las Palmas "C" vs Las Palmas "B" (14.00) y Deportivo San Felipe vs Otamendi (15.20). Libre: Juventud Unida.

LAS PALMAS “B" LE QUITÓ UN LARGO INVICTO A JUVENTUD UNIDA.

#LigaCampanense En el Torneo Femenino, Las Palmas "B" (foto) le quitó un invicto de casi dos años al vigente bicampeón, Juventud Unida, que igualmente sigue al frente del certamen con 15 puntos. La Josefa (14) podría superarlo este sábado si vence a Defensores de La Esperanza. pic.twitter.com/hF1DtZ1cMK — Pablo Scoccia (@chuecosco) 24 de mayo de 2019

