La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Breves: Fútbol







NO MÁS PROMEDIOS Los dirigentes de la mayoría de los clubes de la Primera División llegaron a un acuerdo: a partir de la próxima temporada no habrá más promedios para definir los descensos. Para que este cambio se haga realidad, solo restaría la aprobación formal de la mitad más uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Superliga. La AFA ya había anunciado su abolición para las categorías de Ascenso. MUNDIAL SUB 20 Ayer comenzó el Mundial Sub 20 que se desarrolla en Polonia con cuatro partidos: Senegal venció 3-0 a Tahití; Italia le ganó 2-1 a México; Colombia derrotó 2-0 al local Polonia; y Ecuador igualó 1-1 con Japón. En tanto, hoy jugarán: Honduras vs Nueva Zelanda, Qatar vs Nigeria, Uruguay vs Noruega y Ucrania vs Estados Unidos. Por su parte, la Selección Argentina debutará este sábado a las 15.30 (hora argentina) frente a Sudáfrica por la primera fecha del Grupo F que también integran Portugal y Corea del Sur. PERDIÓ RIVER En el partido de ida de la Recopa Sudamericana, River Plate cayó 1-0 como visitante frente a Atletico Paranaense. El gol del conjunto brasileño lo convirtió Marco Ruben, ex jugador Millonario. La revancha se disputará el próximo jueves en el estadio Monumental de Núñez. SANTA ELIMINACIÓN San Lorenzo de Almagro (con el campanense Nicolás Blandi como titular) perdió 2-0 con Estudiantes de San Luis (equipo del Federal A) y quedó eliminado en primera ronda de la Copa Argentina. En cambio, Estudiantes de La Plata sí cumplió con la lógica y goleó 5-1 a Sarmiento de Resistencia en el partido que marcó el retiro de Rodrigo "Chapu" Braña. CAYÓ INDEPENDIENTE En el partido de ida de los 16vos de Final de la Copa Sudamericana, Independiente perdió 3-2 como visitante frente a Rionegro Águilas de Colombia. La revancha se jugará el martes a las 21.30 en Avellaneda. Anoche, al cierre de esta edición, Argentinos Juniors recibía a Deportes Tolima de Colombia. ZAFÓ BERAZATEGUI En el partido desempate por el descenso a la Primera D, Berazategui derrotó ayer 2-0 a Sportivo Barracas y aseguró su permanencia en la Primera C, mientras que el Arrabalero quedó condenado a regresar a la más pequeña de las divisiones. Además, con este triunfos, el Naranja accedió al Reducido por el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana y el domingo enfrentará a Dock Sud por los Cuartos de Final. Los otros tres duelos son: Laferrere vs Deportivo Merlo, Excursionistas vs Luján y Midland vs Villa San Carlos. REDUCIDOS: SEMIS Este sábado desde las 15.00 comenzarán las dos series semifinales de la Primera D: Centro Español (que eliminó a Puerto Nuevo en Cuartos de Final) recibirá a Liniers, mientras que Argentino de Rosario jugará como local frente a Real Pilar. Además, en la Primera B Nacional, Sarmiento e Independiente Rivadavia definirán el sábado desde las 16.35 horas la serie semifinal que el elenco de Junín gana 1-0 tras su victoria en Mendoza. Mientras que en la Primera B Metropolitana, el sábado comenzará la serie entre Colegiales y San Telmo desde las 13.05.

NO MÁS PROMEDIOS



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: