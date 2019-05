La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 Breves: Polideportivas







JAGUARES CONFIRMADOS El sábado desde las 6.45 (hora argentina), los Jagaures disputarán frente a los Waratahs de Australia su tercer compromiso de la actual gira por Oceanía que están desarrollando en el marco del Super Rugby. Para este duelo, el head coach Gonzalo Quesada dispuso ocho cambios en la formación inicial respecto a la histórica victoria ante Hurricanes de Nueva Zelanda. Así, la franquicia argentina saldrá al Allianz Stadium de Sydney con la siguiente alineación: Mayco Vivas, Julián Montoya, Santiago Medrano; Marcos Kremer, Guido Petti; Pablo Matera, Tomás Lezana, Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli, Domingo Miotti; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Santiago Carreras; y Emiliano Boffelli. Actualmente, los Jaguares están quintos en la tabla general con 32 puntos y comparten el primer puesto de la Conferencia Sudafricana junto a los Bulls. SAN LORENZO, EN CUARTOS El vigente tricampeón de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo de Almagro, avanzó a los Cuartos de Final tras barrer 3-0 su serie frente a Hispano Americano de Río Gallegos. Así, ahora espera por el ganador del duelo Boca Juniors vs Estudiantes de Concordia, que definirán en quinto partido. En Cuartos de Final también está Regatas Corrientes, que superó 3-0 a San Martín de Corrientes y ahora chocará con Instituto de Córdoba, que barrió 3-0 a Bahía Basket. Por su parte, La Unión de Formosa eliminó 3-1 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y espera por el vencedor de Obras Sanitarias y Olímpico de La Banda, que están 2-2. Las otras series abiertas son: Comunicaciones de Mercedes (2) vs Libertad de Sunchales (1) y Ferro Carril Oeste (2) vs Quimsa de Santiago del Estero (1). Los ganadores de estos duelos se medirán entre sí en Cuartos de Final. SORTEO ROLAND GARROS Ayer se sorteó el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año del circuito profesional de tenis. Juan Martín Del Potro debutará ante el chileno Nicolás Jarry; Diego Schwartzman, frente al húngaro Martin Fucsovics; Guido Pella con Guido Andreozzi; Leonardo Mayer con el checo Jiri Vesely; Juan Ignacio Londero contra el georgiano Nikoloz Basilashvili; y Federico Delbonis ante un rival surgido de la Qualy (donde no quedan argentinos en carrera). En tanto, el Nº 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, debutará ante el polaco Hubert Hurkacz; y Rafael Nadal lo hará frente a un jugador de la clasificación. Mientras que Roger Federer, quien vuelve al Grand Slam parisino después de tres años de ausencia, se medirá en primera ronda con el italiano Lorenzo Sonego. LEONAS GANADORAS El Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped venció 2-1 como visitante a Alemania en una nueva presentación por la FIH Pro League. Los goles de las Leonas los marcaron Vanina Costa Biondi y Silvina D´Elia. Así, el conjunto dirigido por Carlos Retegui suma 35 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates (todos con el bonus de los penales) y apenas una derrota en 14 presentaciones, por lo que está prácticamente clasificado al Final Four. Sus últimos dos compromisos serán recién a finales de junio, frente a Holanda y Bélgica como visitantes. EMPATE DE LOS LEONES El Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped también enfrentó a Alemania por la FIH Pro League. Y tras igualar 3-3 en el tiempo reglamentario, no pudieron quedarse con el punto bonus al caer 6-5 en los penales. Los goles albicelestes fueron convertidos por Leandro Tolini, Ignacio Ortiz y Agustín Mazzilli. Con este resultado, los Leones suman 17 puntos en 11 presentaciones (5 victorias, 2 empates sin bonus y 4 derrotas) y se encuentran en la quinta posición. En junio disputarán sus últimos tres compromisos frente a España, Holanda y Bélgica.

