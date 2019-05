La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/may/2019 NotiSerenare:

¿Qué es el glaucoma?

Por Dra. Avril Capristo











Es una enfermedad que causa daño en el nervio óptico en forma irreversible. A menudo el glaucoma está relacionado con el aumento de la presión intraocular; esto provoca un aporte sanguíneo deficiente en las estructuras del ojo, dañando el nervio óptico y causando pérdida progresiva de la visión. Es la segunda causa de ceguera, a nivel mundial, pero si se detecta de forma temprana, generalmente puede controlarse. Hay distintos tipos de glaucoma, los más frecuentes son glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma refractario. FACTORES DE RIESGO Factores generales: - Personas mayores de 40 años - Antecedentes familiares de glaucoma - Miopía - Lesiones previas en los ojos - Cirugías en los ojos Factores vasculares: - Colesterol elevado - presión alta (hipertensión) - presión baja (hipotensión) - migraña - diabetes - el habito de fumar ¿Qué síntomas presenta? Al principio el glaucoma no presenta síntomas. Cuando la enfermedad ha avanzado, los primeros síntomas pueden ser: - reducción del campo visual que impide ver objetos a los lados, al mirar de frente. - dolor de cabeza (ligero) - trastornos visuales ligeros (como dificultad para adaptarse a la oscuridad) ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Visite a su oftalmólogo al menos una vez al año. Él le medirá la presión intraocular, le realizara un fondo de ojos para revisar el nervio óptico y le pedirá diferentes estudios, como campo visual, tomografía coherente de papila y tomografía confocal de papila, para asegurarse que no esté perdiendo la visión periférica. ¿Cómo puedo tratarla? Hay diferentes tipos de tratamiento, el tratamiento médico, mediante gotas oftálmicas que se colocan todos los días de por vida. También, según el caso del paciente se puede tratar con tratamientos laser y cirugías de glaucoma. Utilice los medicamentos en la forma que le indique su oftalmólogo. No suspenda el tratamiento sin consultar a su oftalmólogo. Dra. Avril Capristo - Medica y especialista en Oftalmología NOTISerenare: Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare:

¿Qué es el glaucoma?

Por Dra. Avril Capristo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: