FESTIVAL DEL AUTO EUROPEO Se celebró en la zona de Plaza España, exponiéndose en total más de 20 vehículos europeos, el Studio de danzas y artes de Nilda Caballero deleitó al público con su presentación, hubo castillos inflables para los más chicos y una amplia propuesta gastronómica. Entre los autos que se presentaron se encuentran un Fiat 508 "Balilla" del año 1937, un Messerchmit KR 200 del año 1958, un Fiat 600 R del año 1977, un Chevrolet Master del año 1939, un Fiat Berlín 110 cc del año 1971 y el Ansaldo Torpedo 1924 restaurado por el Sr. Rizzo. El premio 35 aniversario del Club Primer Automóvil Manuel Iglesias al "Auto más original" fue entregado por Carlos Marino al Sr. Dopazo, dueño de un Peugeot 403 del año 1962. Asimismo, el Club reconoció la labor de Juan Carlos Rizzo con la entrega de un premio que, como no pudo estar presente, recibió su hijo Román: "Yo sé que él está orgulloso por su coche y que le estén dando un merecido reconocimiento no solo por el coche que ha hecho sino por todo lo que ha hecho para la ciudad de Campana desde el punto de vista de los coches antiguos" "Quiero es que la gente y los chicos de las escuelas lo vean y tomen conciencia de lo que es el trabajo, la voluntad y lo que fue Manuel Iglesias en su momento" expresó el mecánico y restaurador campanense, que dedicó 11 años de su vida a este logro. La atracción por la mecánica era inevitable, cada motor, engranaje, chasis y coraza de automóviles habían envuelto a Juan Carlos Rizzo en un universo donde las posibilidades de crear eran infinitas. Amistades y compromisos laborales lo llevarían a entablar una relación con la familia de Sandalio Fernández sumergiéndolo en la realidad del taller mecánico. Sería en este período cuando armaría su primer auto de carrera, un Ford T 1927, con el que correría Juan Américo Cabrera. Luego transformaría partes de autos viejos y un motor de guerra en una camioneta que lo llevaría al Cristo Redentor de Mendoza en el año 1953. "Ahí empecé a cultivar mi pasión por armar y hacer cosas con elementos viejos, usados que se podía compaginar", cuenta Juan Carlos. Más tarde, con Alsirio Fernández, hijo de Don Sandalio, forma la Sociedad Fernández y Rizzo. Este nuevo taller mecánico atendería a varias industrias de Campana. "Durante este tiempo fui adquiriendo más conocimientos, armamos autos viejos y restauramos máquinas" recuerda Rizzo. Llegaría el año 1994 y con él comenzaría una nueva etapa en la vida de Juan Carlos como presidente del Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias. Llevaría a cabo un proyecto ambicioso: armar una réplica del Primer Automóvil. Con la colaboración de la Municipalidad, la empresa Titania, el Rotary Club y la Escuela Técnica Nº 1 "Luciano Reyes" ésta se haría realidad. "Titania fundió el motor, el Rotary Club mecanizó las piezas para poder montar el motor y de ahí en adelante tomé la posta en coordinar, armar y ajustar todos los elementos hasta lograr ponerlos en el chasis y hacer caminar al auto" Como habría ocurrido 100 años atrás, la réplica sorprendió a los vecinos de Campana iniciando su recorrido en la calle Colón, pasando por la Avenida Rocca teniendo al señor Juan Carlos Rizzo como conductor y a la señora Mercedes Abondanza de acompañante. Con la réplica terminada y entregada a la Municipalidad en el año 2008, llega el turno del Unic George Richard que volvería a la vida a partir de un viejo motor. "Me dio pena ver un motor tan entero, tan original que fuera a destruirse. Por eso, decidí restaurarlo" Para poder identificar el auto al que pertenecía aquella joya fue crucial la plaqueta de bronce que se encontraba en él indicando la marca, el número de motor, la serie y el lugar de fabricación como también una revista con la que se supo que se estaba en presencia de un Unic George Richard del año 1905. A partir de allí, comenzaría un largo camino que demoraría 11 años en concretarse. Para llegar al resultado final, se utilizó la carrocería de un Ford A, a la cual se le modificó la parte trasera cambiándole su forma curva por una recta, se la extendió 15 centímetros de altura del techo y se le renovaron las maderas del interior. Estas modificaciones junto con el resto del proceso de chapa y pintura fueron hechas por el chapista Abel Giménez mientras que la tapicería fue obra de "Lopecito" "Lo que más costó en el proceso fueron los faros y las manijas de las puertas que las tuve que mandar a hacer. Por suerte pude dar con una gente de una fundición de bronce que especialmente me las fabricó" Pero ellos no fueron los únicos que colaboraron con Juan Carlos, su hijo Román junto con su nieto Claudio, lo ayudaron con los últimos detalles para dejar el auto impecable para su presentación. "Lo que quiero es que la gente y los chicos de las escuelas lo vean y tomen conciencia de lo que es el trabajo, la voluntad y lo que fue Manuel Iglesias en su momento que, con su ambición de tener un auto, trabajó mucho; y lo que es restaurar algo ahora para compararlo y ponerlo en época con el de él" Por su parte, Román Rizzo: "Como hijo estoy orgulloso, ya que, después de jubilado logró cumplir varios sueños como la colaboración en el armado de la réplica del Primer Automóvil y ahora con la culminación del UNIC. La enseñanza que me dejó fue que cuando uno se propone algo, se puede lograr, a pesar de la edad y otras cuestiones que puedan intentar detenerte"

"Quiero es que la gente y los chicos de las escuelas lo vean y tomen conciencia de lo que es el trabajo" expresó Juan Carlos Rizzo junto a sus nietos ayer en la plaza España.





Juan Carlos Rizzo junto a su hijo Román y sus nietos Isabella y Claudio, ayer en la plaza España

#Video Entrega de reconocimiento a J.C. Rizzo, recibido por su hijo Román: "Se que él está muy orgulloso de su coche, que le estén dando un merecido reconocimiento, no solo por éste coche, sino por todo lo que ha hecho para la ciudad de Campana en relación a los autos antiguos". pic.twitter.com/gohtsqLDc9 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 26 de mayo de 2019 Te esperamos a partir de las 13hs en el Museo del Primer Automóvil Argentino. Festival del auto europeo #Campana @campanagov pic.twitter.com/te4G4nXlie — Martin Munitich (@MartinMunitich) 25 de mayo de 2019

En el marco del Festival del Auto Europeo:

Juan Carlos Rizzo presentó en sociedad el Unic George Richard de 1905

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: