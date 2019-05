Cantlon considera que el peronismo de la ciudad puede alcanzar una unidad desde lo formal, pero que no se verá expresada en las urnas. Al mismo tiempo, el oficialismo no sólo perdió su inercia, sino también votos. "En Campana, Cambiemos no va a repetir ni por asomo el 40% como en el 2015 porque ya no tiene el viento de cola a nivel nacional; mientras que el Frente para la Victoria nunca ha superado el 30% desde que se fueron del poder. Desde ahí, creo que nuestra participación en estas elecciones puede crecer en la medida en que podamos ser representativos de todo el abanico que no se identifica ni con unos ni con otros. Nosotros, como Unión Vecinal, estamos dispuestos a abrir el juego y se puede dar en Campana un escenario de 3 tercios. Queremos construir una representación local, municipalista si se quiere, que no sea macrista ni kirchnerista, y que defienda los intereses de la ciudad y de sus vecinos. Desde ese lugar, trabajar por la unidad. No pelearnos simplemente porque somos de bandos políticos diferentes, sino en lo que tiene que ver con Campana, unir criterios, definir prioridades, para hacerlas avanzar".

El presidente del bloque Unión Vecinal Más Campana reflexiona sobre el rol de su espacio político frente a las próximas elecciones y ofrece su mirada sobre sus diferencias con la gestión de Sebastián Abella, con quien disputó internas en 2015. "Podemos reconocer cosas que se han hecho bien, sería necio no hacerlo. Pero la realidad es que el rumbo de la ciudad no se decide en Campana", señala Axel Cantlon.

"En estas elecciones buscamos tener un protagonismo similar al que tuvimos en 2017, así lo decidirá la gente. Porque como hace 2 años, lo que se repite en estas elecciones son los extremos y la grieta. Porque a diferencia de otras localidades, en Campana, nosotros logramos con un espacio vecinal superar el piso necesario para meter un concejal, e incluso dejar atrás a terceras opciones como el Frente Renovador. Fueron 9500 votos que nos permitieron acceder a dos bancas que se sumaron a la obtenida en 2015. Y fueron solo dos porque Nancy Bianchi, estaba en nuestra lista, luego decide integrar la coalición Cambiemos. Inclusive, en 2015, falto muy poco para el ingreso de Blas Pacheco también. Entró Pandiani, y el que seguía era él", señala el concejal y principal referente de la Unión Vecinal Más Campana, Axel Cantlon.

Hoy, su bloque podría tener 4 concejales.

¿Qué pasó con Nancy Bianchi?

Ella integra la Coalición Cívica, y finalmente decidió sumarse a un espacio nacional, que es Cambiemos, más que integrar uno vecinalista. De hecho, lo que nosotros discutíamos con Sebastián (Abella) cuando asumió la intendencia es por qué puso toda gente de Capital Federal y no confió en la gente de Campana que, en definitiva, es la que lo votó.

¿Ahí empieza el gran desacuerdo entre ustedes?

Claro. Y creo que el gran error político de ellos fue el no reconocer la legitimidad que habíamos obtenido a través de las urnas. Lo que quisieron hacer en ese momento fue coptar a toda la gente de nuestro espacio y de hecho con varios fue así, pero a la mayoría no. Pero eso es secundario. Lo importante, la cuestión de fondo es que creemos que podemos hacer las cosas de otra manera, que puede haber una gestión local más cerca de la gente y no sólo una represen-tatividad de una opción nacional. Por supuesto, podemos reconocer cosas que se han hecho bien desde la gestión local de Cambiemos. Sería necio no hacerlo. Pero la realidad es que el rumbo de la ciudad hoy no se decide en Campana.

De ser así, ¿dónde se decide?

Se define en otro lado. El Secretario de Obras Públicas, el Secretario Legal, la Secretaria de Gabinete… es toda gente que responde a Jorge Macri, a Rodriguez Larreta… a los dirigentes nacionales de Cambiemos y no a una lógica local. Uno de los grandes errores de Sebastián fue no armar en estos 4 años un sostén local. Todas las cosas buenas que la gente percibe respecto a la última gestión de Stella, es decir, se ve más actividad y más acción en esta gestión, pero se sigue dependiendo del arrastre nacional y provincial. Cualquier dirigente local que hubiese generado la cantidad de obras que generó Abella en estos 4 años, con una conducción política de construcción local, hubiera logrado ser el líder que fue Jorge Varela en su momento, o el propio Calixto Dellepiane, mi abuelo. Abella todavía está lejos de eso, porque le falta la pata de la construcción política. Ni él la encara directamente, ni tiene dentro de su entorno gente que lo haga. Y si la hay, no se nota o lo hace mal.

¿Y cuáles serían las consecuencias para la ciudad?

Para que la gente lo entienda: nosotros no podemos ejercer nuestro rol, si no tenemos acceso a la información pública; todas son evasivas y excusas para evitar que accedamos a la documentación que permita analizar las contrataciones millonarias que se realizaron en el Municipio de Campana. Hablamos de lo básico: controlar. Y desde ahí, volvemos al mismo tema: si vos tomás el presupuesto de 2018, el 63% lo manejaron todos funcionarios de Buenos Aires. Entonces, a nivel local, les dejaron un manejo muy limitado de la ciudad, de cosas que no son trascendentes para ellos. Como que a Abella le dejaron la caja chica, como para que se entretenga con decisiones menores como lo de las plazas.

De acuerdo, pero puede ser también, otra lógica de gestión y nada más…

No se puede hacer un análisis tan liviano. Por ejemplo, hicieron la Rocca. Y ellos creen que ahí los comerciantes tienen que pagar más impuestos. ¿Qué está pasando en la Rocca? La mayoría de los comerciantes históricos cerraron o alquilan. Porque en la lógica de ellos, una avenida comercial como esa tiene que ser de franquicias nacionales o serviría para negocios más importantes que los que hay, que son para gente de nuestra ciudad. Es un lugar para traer sus propios negocios en realidad. Frávega y Garbarino, ni siquiera tienen empleados de acá. Ni hablar que depositen el efectivo de las ventas en los bancos locales. Toda la actividad portuaria que se está desarrollando en Campana es funcional a Rodríguez Larreta para sacar la actividad de los puertos de Capital Federal. Calculo que a nosotros nos va a venir bien en términos de puestos de trabajo. Pero hay que ver las condiciones, qué accesibilidad va a haber, qué impacto tendrá en nuestro entorno todo eso. Incluso, que no le quiten laburo a nuestras empresas. Porque esa es la otra: te bajan inversiones, pero con todo el paquete, a ocupar espacios que ocupan PyMEs de nuestra ciudad.



"Se han hecho bien desde la gestión local de Cambiemos. Sería necio no hacerlo. Pero la realidad es que el rumbo de la ciudad hoy no se decide en Campana" aseguró el concejal de UV +Campana.

¿Y referenciándose a nivel nacional, de quiénes estaríamos hablando?

Hay pocas chances para elegir. Ahora, a título personal, a mí me gustan Roberto Lavagna y Martín Lousteau. Lo de Lavagna depende que de acá a 15 o 20 días se ordene el escenario de lo que, digamos, sería la tercera posición, tanto a nivel nacional como provincial como para ver si nuestra Unión Vecinal puede trabajar desde ese espacio y con otros sectores donde confluyamos todos, ya sea disputando primarias o encontrando una lista de consenso para ofrecer a Campana una opción a la grieta. De hecho, ese ha sido nuestro rol en el Concejo Deliberante estos años. La gente no es tonta. Los miembros de los extremos dicen ser contrapuestos, pero terminan acordando en los temas que a la gente no le interesan que acuerden y no acuerdan en los que sí es necesario para el desarrollo armónico de la ciudad. El mejor ejemplo de eso fue el nombramiento de asesores y ñoquis en el Concejo Deliberante. Pero más allá de los detalles, lo importante es visualizar que estos espacios que dicen ser antagónicos en términos políticos, en definitiva acuerdan en cuestiones tan delicadas como darle vigencia a un vínculo con el CEAMSE en Campana, algo que la comunidad rechaza en su conjunto. O no podemos lograr que el Fondo Educativo destine un porcentaje determinado para algo tan valioso como es la "Expo Técnica" de la Luciano Reyes. Te cansás de proponer cosas que ni siquiera te llaman para discutirlas. Dentro de esa falta de diálogo, nunca generaron un liderazgo político que pudiera conducir el concejo deliberante. Lo único que han logrado es sacar algunas ordenanzas claves para ellos, a cambio de ceder y nombrar asesores para así calmar a algunos sectores que están dispuestos a acordar ese tipo de cosas. Pero nunca han logrado llevar adelante una discusión de fondo y pensando en la gente de Campana, en la ciudad. ¿Cuántas modificaciones se han planteado alrededor del Código de Ordenamiento Urbano? Sin embargo, nunca se planteó desde el Concejo Deliberante hacer una mesa con los sectores involucrados y poder discutir una reforma integral del Código en vez de seguir proponiendo parches a medida. Y posiblemente, esa falta de voluntad política, tiene que ver también, o es otro daño colateral de que los principales funcionarios del Ejecutivo no sean de la ciudad y además respondan a referentes foráneos. Yo creo que a Sebastián le gusta y se ocupa de ver lo operativo de la obra pública. Perfecto, lo vemos en las fotos. Pero, ¿quién es el que está pensando la Campana de 10, 20 ó 30 años? Porque eso es lo que necesitamos hacer.

¿Nadie lo está haciendo?

No me suena que nadie tenga ese perfil en el oficialismo hoy en día. El plan de Desarrollo Estratégico, con sus defectos y virtudes, tiene 20 años. Lo que vemos son parches, que además quieren implementar sin darle intervención al deliberativo. Se presta mucho a la discrecionalidad y la democracia es otra cosa. Por eso necesitamos que la comunidad mantenga una oposición, confronte con la mirada de gente que no votó nadie y que, además son de Buenos Aires. Gente que hoy manejan muchas de las decisiones con intereses ajenos a Campana.





"Queremos construir una representación local, municipalista si se quiere, que no sea macrista ni kirchnerista, y que defienda los intereses de la ciudad y de sus vecinos" aseguró Axel.

"SE NOS SIGUE NEGANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTABLE"

Desde el Bloque de la UV Más Campana señalaron que a menos de tres días de tratarse la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante todavía no pudieron acceder a la totalidad de la documentación que solicitaron.

"A pocos días de tratarse la rendición de cuentas, y ante la falta de acceso a la documentación, nos hicimos presentes en la sede municipal del Parque Urbano para que el Secretario de Economía o algún otro funcionario nos explicara la demora o la negativa a otorgarnos el acceso obligatorio que, hasta ahora, están incumpliendo", destacaron los concejales.

"Sin embargo, después de pasearnos con excusas y evasiones, volvimos a recibir otra negativa, lo que nos hace imposible la evaluación de las contrataciones millonarias que realiza el Municipio".

"Este ocultamiento, sin dudas, responde a las cuantiosas contrataciones directas que fueron otorgadas sin control en nuestra ciudad, y también al endeudamiento del Municipio".

"Todas normas vigentes, como el Reglamento de Contabilidad, La Ley Orgánica de las Municipalidades y muchas Resoluciones del Tribunal de Cuentas nos habilitan a acceder a la totalidad de la documentación contable del Municipio para evaluar cómo se utilizaron los recursos que todos los vecinos aportan con sus impuestos, pero nos siguen negando este derecho".

"Con esta gestión de Cambiemos lamentablemente involucionamos en calidad de acceso a la información y cada vez nos dan menos elementos para poder analizar".

"De todas formas, más allá de las dificultades que nos imponen, contamos con mucha información que haremos visible para defender al vecino el próximo martes 28 de mayo, cuando se trate la rendición de cuentas", concluyeron.