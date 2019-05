Una vuelta de tuerca del destino

Por su taller desfilaron miles de autos hasta que un día llegaría a Gustavo el tan anhelado Chevrolet 400. Serían los roncos y potentes sonidos combinados con su particular andar los que atraparían a Gustavo en el mundo de los autos clásicos. Fascinado por la Chevy y la Chevrolet C10 de su padre, siempre tuvo claro que su amor por los autos era eterno, tanto es así que decidió hacer de su pasión su oficio diario. El tiempo pasaría y en él se harían presente el esfuerzo y la dedicación que darían frutos en el año 2015 con la apertura de su taller mecánico, allí desfilarían miles de autos pero nunca el tan ansiado Chevrolet 400 que lo había flechado hacía años. O al menos eso pensaba. Un día llegó un cliente al taller con un impecable Chevrolet 400, el motivo de su visita era la caja de velocidades trabada, al verlo Gustavo comprendió inmediatamente que era una oportunidad única que no se volvería a presentar por lo que le preguntó al dueño si estaba en venta. Al principio, la respuesta fue negativa pues el auto era para que lo manejara su esposa, sin embargo, como éste no era cómodo para ella, después de reiteradas ofertas, el dueño cedió y el tan esperado 400 fue suyo. "Me enamoró el interior blanco, el sonido del escape y el hecho que anduviera el 100% del instrumental. Con un amigo salimos a probarlo y quede loco, lo quería para mí y para mis hijos". Con el objetivo de mejorar su estética, comenzaron las modificaciones, que consistieron en quitarle las uñas a los paragolpes, pintarlo de rojo Splach, cambiarle las llantas, bajar la suspensión y ponerle un rodado más ancho para darle un toque más agresivo; fiel a su estilo conserva el interior de cuero blanco original. Más que un simple auto, este Chevro-let se ganó el corazón de la familia convirtiéndose en un fiel compañero que lleva a los chicos al colegio, asiste a eventos solidarios de agrupaciones de Chevrolet, da paseos los fines de semana y hasta vacaciona en la Costa Atlántica. Todo esto robando miradas curiosas y abundantes halagos: "Es hermoso ver en la ruta a autos que nos toquen bocina saludando y parar en las estaciones de servicio y que la gente se acerque a charlar sobre el auto recordando que su padre lo tenía y le traiga recuerdos" Con tan solo 7 años, el hijo de Gustavo, Ian no pierde oportunidad para sacarse fotos con el auto convencido de ser el próximo dueño: "mis hijos ya dicen que el auto es de ellos así que haré lo posible para que sea así. Como explica el dicho de estos autos: un clásico no se vende, se hereda. Tardé casi 40 años en tenerlo, me gustaría que ellos lo disfruten"





Ficha Técnica del Chevrolet 400 Año: 1973 Modelo: Super Sport Motor: Chevrolet 194, 7 bancadas, 6 cilindros en línea, naftero, válvulas a la cabeza Cilindrada: 3.185 cm3 Caja de velocidades: Saginaw 4 marchas



Una vuelta de tuerca del destino

