Alejo Sarna: "Necesitamos un municipio que cuide los puestos de los trabajadores"

El referente de Vamos Campana, Alejo Sarna, se encontró con un trabajador para conocer un poco más sobre la situación laboral campanense actual. Con motivo de las crecientes suspensiones en las industrias locales, Alejo Sarna, tuvo la oportunidad de conversar con un vecino del barrio Las Acacias sobre su situación laboral y la de sus compañeros. El joven trabajador manifestó: "Nosotros estuvimos un mes suspendidos y estamos todos los días pendientes de qué va a pasar. De un día para el otro, a nosotros, nos vienen con una suspensión, tenemos que firmar e irnos. No sabemos cuándo va a subir la producción, no tenemos certeza de cómo vamos a seguir". El vecino también mencionó que debido a las suspensiones recibe "solo el 70% de su sueldo y aguinaldo y que muchas veces no llega a fin de mes". Además agregó: "se acabó lo de juntarnos los viernes en fábrica y pedir comida entre todos o los lunes llegar con facturas. Algo que era costumbre para nosotros, ya no se puede hacer". "Sin empleo no hay consumo. Al no consumir es la pequeña y mediana empresa la que se ve perjudicada. Hay que repuntar al mercado interno y que las y los vecinos tengan un poder adquisitivo acorde con las necesidades básicas. Eso va a lograr que la industria repunte. Si cada vez más aumentan los valores de los productos básicos y los salarios valen cada vez menos, el resultado va a ser más desempleo, más desocupación y menos industria", comentó Sarna. Para finalizar, el joven referente, propuso: "Necesitamos un Municipio que cuide los puestos de trabajo de las y los campanenses y, sobre todo, fomente la creación de nuevos, a partir de estrategias como la Readecuación del Régimen de Promoción Industrial. Si los laburantes, que son quienes sostienen esta ciudad, están mal, la ciudad se va a venir a pique y nosotros queremos una ciudad donde haya crecimiento, oportunidades e igualdad de condiciones para todos y todas. Sin trabajo no hay futuro".

Alejo Sarna junto con un trabajador que sufrió suspensiones laborales



Alejo Sarna: "Necesitamos un municipio que cuide los puestos de los trabajadores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: